Culmina exitoso Torneo Estatal UTR 2025

Con un gran ambiente deportivo y un alto nivel competitivo, el Torneo Estatal de Tenis UTR 2025 se llevó a cabo en las instalaciones del Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez, reuniendo a más de 60 jugadores provenientes de distintos puntos del estado de Chiapas.

El evento, avalado por el Universal Tennis Ranking (UTR), tuvo como propósito principal fomentar el desarrollo del Tenis local y ofrecer a los contendientes la oportunidad de sumar puntos para su ranking internacional, lo que convierte a los torneos de este tipo en plataformas de crecimiento deportivo para niños, jóvenes y adultos.

Durante tres días, las canchas del Club Campestre fueron escenario de emocionantes encuentros en distintas categorías, desde los primeros pasos del Minitenis hasta las divisiones avanzadas D+, C y B, demostrando el talento y la pasión que existe en el Tenis chiapaneco.

Campeones

La jornada inició con las categorías infantiles, en las que los más pequeños dieron una muestra de entusiasmo y técnica. En Minitenis la vencedora fue María Jiménez (Club Campestre), quien conquistó el título con determinación y alegría.

En el sector de novatos el campeón fue Farid Silva (Club Campestre), mientras que Mila Giacobone (ATP) obtuvo el subcampeonato, en un partido que destacó por su espíritu competitivo. La división Tenis 10 también tuvo duelos de gran intensidad, coronando a Caleb de León (CNT) como ganador y a Zack Giacobone (ATP) como finalista.

En D+, el triunfo correspondió a Diego Trujillo (Deportivo Tuxtla), quien se impuso ante Ricardo Ibarra (Club Campestre), dejando un encuentro lleno de garra y técnica. Por su parte, en la categoría C, Mauricio López (Deportivo Tuxtla) superó a Sebastián Liévano (San Cristóbal), demostrando una notable consistencia en su juego.

El cierre de la acciones se vivió con gran intensidad en la división B, en la que se disputó una final de más de dos horas y media de duración. En este emocionante duelo, Francisco Jiménez Solís (Club Campestre) se proclamó campeón tras vencer a Rafael Guízar Guzmán (Club Campestre) en uno de los partidos más vibrantes del fin de semana.

El desempeño de Jiménez Solís fue especialmente destacado, pues con esta victoria suma tres títulos consecutivos en torneos estatales, para consolidarse como uno de los tenistas más constantes y competitivos de la región. Su triunfo fue ampliamente celebrado por los asistentes, quienes reconocieron el mérito de mantener una racha ganadora en un circuito tan exigente.

Además de los campeones, se contó con la destacada participación de representantes del Club Campestre como Sara Silva, José Jiménez, Óscar Sauza, Daniel Aramoni, César Aguilar, Ricardo Valdivia, Francisco Jiménez Santiago y los hermanos Gerardo, Gustavo y Karla Constantino, quienes demostraron disciplina, entusiasmo y compromiso durante todo el certamen.

Convivencia

El ambiente familiar y deportivo fue una constante a lo largo de los tres días. Padres, entrenadores y compañeros de equipo se reunieron en torno al Tenis para disfrutar cada partido, apoyando a los jugadores en su camino hacia la mejora técnica y mental dentro del deporte.