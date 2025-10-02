Culmina fase regular

La Liga Municipal de Softbol Femenil llegó al final de su fase regular dentro del Campeonato 2025 Carmen Vera Fuentes y con ello quedaron definidos los equipos que buscarán la gloria en los “playoffs”. Tras varias semanas de competencia, el certamen arrojó una clasificación donde ocho escuadras se batieron en duelos intensos, dejando como resultado a los cuatro mejores conjuntos que ahora estarán en la antesala de la gran final.

Novenas clasificadas

El equipo de Avíos cerró con paso firme y se adueñó del liderato general, demostrando consistencia en todos sus juegos. Con un estilo sólido en el bateo y una defensa casi impenetrable, lograron mantenerse en la cima, dejando claro que llegan como el rival a vencer en esta liguilla.

En la segunda posición terminaron las Artemisas, una novena que supo combinar juventud y experiencia. Su crecimiento jornada tras jornada las colocó como firmes candidatas, respaldadas por un cuerpo efectivo de lanzadoras, así como una ofensiva que siempre responde en los momentos importantes.

Las Águilas, que se instalaron en la tercera casilla, también tuvieron un torneo destacado. Su velocidad en las bases y la capacidad de remontar partidos las convirtieron en uno de los cuadros más peligrosos de la temporada. Aunque cedieron terreno en algunos encuentros, su calidad competitiva las mantiene en la pelea por el título.

La cuarta posición fue para las Panteras, un conjunto que se metió entre los mejores gracias a su garra y disciplina, así como por tener un roster que nunca bajó los brazos. Pese a tener altibajos en la temporada, lograron asegurar el último boleto a la fase decisiva y ahora buscarán dar la sorpresa ante la escuadra número uno de la clasificación.

Dura eliminación

El resto de los equipos se despidió de la competencia tras una intensa campaña. Guerreras finalizó en la quinta plaza, quedando muy cerca de alcanzar los puestos de privilegio. Ámbar concluyó en la sexta posición, mostrando destellos de buen juego pero sin la regularidad suficiente para aspirar a más. En tanto, Fénix y Panteritas ocuparon el séptimo y octavo lugar, respectivamente, dos planteles que pelearon con entrega pero que tendrán que esperar un nuevo certamen para buscar revancha.

Con el cierre de la fase regular, los cruces de semifinales quedaron definidos y prometen choques de alto voltaje. Avíos, como líder indiscutible, se verá las caras con Panteras, un duelo que enfrenta al mejor de la competencia con el equipo que clasificó en la última posición de los “playoffs”. La lógica indicaría un dominio de Avíos, pero la liguilla es un terreno distinto y cualquier cosa puede suceder.

Por otro lado, Artemisas y Águilas se enfrentarán en una serie que luce mucho más equilibrada. Ambos conjuntos demostraron durante la temporada regular que tienen argumentos suficientes para imponerse, por lo que se espera un choque de poder a poder en busca del pase a la final.