Culmina seminario anual en Chiapa

Con la entrega de certificados a más de 30 aspirantes a cintas negras y grados mayores, concluyó el Seminario Anual Sashimsa Yudan Ya 2025, organizado por la Asociación Mexicana Moo Duk Kwan (AMMDK) Chiapas, como parte del proceso de preparación rumbo al Examen Nacional de Cintas Negras programado para noviembre.

Durante tres días —del 19 al 21 de septiembre— el doyang Chiapa de Corzo se convirtió en epicentro de disciplina, misticismo y formación integral, donde alumnos y maestros de Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Paso Hondo y Tapachula participaron en sesiones técnicas, entrenamiento funcional, psicología deportiva, primeros auxilios y prevención de lesiones.

El sinodal de la Zona Centro, Sabonim Efrén Zúñiga Dueñas, en representación del director nacional de AMMDK, KJN Isaías Dueñas Riestra, encabezó la entrega de certificados junto a los sabonims Carlos Alberto García Arriola, Edmundo Bocanegra y Julia Alvarado. En su mensaje, Zúñiga Dueñas destacó la importancia de la formación conjunta entre padres, maestros y alumnos “El triángulo perfecto es la base que integran padres, maestros y alumnos para formar buenos hijos, profesionistas y ciudadanos comprometidos con una mejor sociedad”, dijo.

Por su parte, el delegado estatal de MDK Chiapas, Sabonim Carlos Alberto García Arriola, subrayó que el seminario no solo fortaleció el nivel técnico de los aspirantes, sino que también permitió la actualización de los instructores, estandarizando enseñanzas y reforzando el compromiso institucional con la excelencia formativa.

Este seminario representa un paso firme en la consolidación del Tae Kwon Do como herramienta educativa, social y deportiva en Chiapas, donde cada cinta negra es símbolo de esfuerzo, valores y orgullo regional.