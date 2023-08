Culminan los cuartos de final del torneo

La ronda de cuartos de final del Campeonato de Futbol Soccer Sport tuvo momentos increíbles, luego de que los equipos dieran lo mejor para pasar a la siguiente fase. Tuxtla FC, Jaguares, Deportivo Adonahi y Deportivo Índigo avanzaron a la gran semifinal del torneo, que se llevará a cabo el próximo domingo en la capital chiapaneca.

Tuxtla FC y Amigos FC se encargaron de abrir el telón. Ambos conjuntos llegaron a la prueba con la intención de llevarse el triunfo. Desde los primeros minutos se pudo ver la paridad de estos conjuntos, que culminaron la primera mitad sin hacerse daño. En la parte complementaria cayeron los goles y al final la pugna terminó en 2-1 a favor de Tuxtla.

Jaguares y A. C. Issste fueron los siguientes en escena. Si el primer duelo fue igualado, este lo superó por mucho, ya que la mayor parte del tiempo la de gajos se mantuvo en el centro del campo. Gracias a los buenos elementos defensivos, casi no hubo tiros al arco y los guardametas no tuvieron tanto trabajo. La balanza no se inclinó para nadie y el encuentro acabó en 1-1. Los felinos accedieron a semifinales por mejor posición en la tabla general.

La tercera contienda trajo varios goles. Gonzar FC y Deportivo Adonahi, los planteles más goleadores de la justa, no decepcionaron, pues brindaron un juegazo que tuvo momentos cardiacos. Desde los minutos iniciales aparecieron las anotaciones y al medio tiempo ya contaba cada uno con dos tantos a favor.

Todo parecía indicar que el partido terminaría igualado, pero en los últimos instantes fue Deportivo Adonahi el que decidió el rumbo del espectáculo y logró anotar uno más que sus contrincantes para quedarse con el triunfo y el pase a la antesala del título con un apretado 4-3 en la pizarra.

Con la etapa de cuartos de final prácticamente agonizando, solo faltaba conocer el futuro de Deportivo Índigo y Tiendas Damianes. La superioridad del primer cuadro se vio desde el principio y esta llave fue la que menos emociones tuvo, ya que los favoritos se llevaron el éxito con un contundente 2-0 en el tablero.

Tuxtla FC, Jaguares, Adonahi y Deportivo Índigo se instalaron en la semifinales y están a la espera de conocer a sus rivales y los horarios en los que buscarán el pase a la última fase de la campaña. Lo único que se sabe por ahora es el día, pues se anunció de manera oficial que el próximo domingo arrancarán los combates por la gran final del campeonato Soccer Sport.