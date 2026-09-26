Culturas se corona con un contundente 4-0

La cancha de Caña Hueca fue escenario de la gran final de la Liga Soccer 7 Caña Hueca, donde Culturas se proclamó campeón después de imponerse con autoridad por marcador de 4-0 sobre Wrexham, en un encuentro que tuvo emociones, goles y un claro dominio del conjunto vencedor.

Desde los primeros minutos, Culturas mostró una propuesta ofensiva y buscó tomar el control de las acciones. Wrexham intentó responder ante la presión de su rival, pero con el paso de los minutos el conjunto campeón encontró espacios para generar peligro frente al arco contrario.

Primer tiempo

La primera mitad terminó con ventaja de dos goles para Culturas. Melquiades Ocaña fue el encargado de abrir el marcador y posteriormente volvió a hacerse presente para ampliar la diferencia antes del descanso. Con el 2-0, el cuadro de Culturas se marchó al medio tiempo con una importante ventaja.

Para la segunda parte, Wrexham intentó modificar el rumbo del encuentro y buscar una reacción que le permitiera meterse nuevamente en la pelea por el campeonato. Sin embargo, Culturas mantuvo el orden y continuó generando oportunidades al frente.

Hat Trick

Ocaña completó su destacada actuación al marcar su tercer tanto de la noche, colocando el 3-0 en el marcador y dejando a su equipo cada vez más cerca del campeonato. El atacante se convirtió así en la principal figura ofensiva de la final al conseguir un triplete.

La cuenta definitiva llegó por conducto de Francisco Mata, quien apareció en la segunda mitad para marcar el cuarto tanto de Culturas y sentenciar el campeonato. El 4-0 reflejó el dominio mostrado por el conjunto campeón durante el encuentro.

Con el silbatazo final llegó la celebración de Culturas, cuyos jugadores levantaron el trofeo después de completar una actuación contundente en el partido por el título. La escuadra logró mantener su ventaja hasta el cierre y terminó la noche con una diferencia de cuatro goles.

De esta manera, Culturas escribió su nombre como campeón de la Liga Soccer 7 Caña Hueca, mientras Wrexham concluyó su participación como subcampeón después de disputar una final que terminó inclinándose desde la primera mitad.

La jornada de campeonato reunió a jugadores, familiares y aficionados en las instalaciones de Caña Hueca, donde el Futbol Soccer 7 volvió a ofrecer una noche de competencia y celebración para cerrar la temporada con un nuevo monarca.