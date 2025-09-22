Culturas se corona en el Torneo Oriente

Tuxtla Gutiérrez vivió una noche vibrante y llena de emociones con la gran final del Torneo Nocturno Oriente 2.0 de la Liga Palapa Fut 7, donde el equipo Culturas se consagró campeón tras vencer en penales a Guerreros FC, en un partido que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el último segundo.

El duelo se disputó bajo un ambiente espectacular, con gradas llenas y un público que no dejó de alentar. Desde el silbatazo inicial, ambas escuadras mostraron un Futbol intenso, con presión alta y ataques constantes, reflejando porqué habían llegado a esta instancia. Guerreros FC tomó la iniciativa en los primeros minutos, dominando la posesión y generando las primeras opciones de peligro.

Lluvia de goles

La recompensa a su insistencia llegó al minuto 10, cuando Eduardo “Lalo” Méndez sorprendió con un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior derecho para poner el 1-0 a favor de Guerreros FC. Este gol encendió aún más el partido, ya que Culturas reaccionó de inmediato buscando el empate.

El esfuerzo rindió frutos al minuto 18, cuando Daniel Ortega aprovechó un error en la salida de los Guerreros y definió con un toque sutil ante la salida del portero, igualando el marcador 1-1. El juego se volvió un ida y vuelta, con ambos equipos generando oportunidades claras, pero sin poder concretar antes de irse al descanso.

En la segunda mitad, Guerreros FC volvió a tomar la delantera gracias a una jugada colectiva que culminó Raúl Pineda, empujando el balón casi sobre la línea para el 2-1. Sin embargo, el empate llegó rápidamente cuando Miguel Ángel Ruiz, figura de Culturas, ejecutó un tiro libre perfecto al minuto 30, dejando sin opciones al arquero y devolviendo la paridad al encuentro.

Con el empate 2-2, los últimos minutos se jugaron con máxima intensidad. Guerreros FC estuvo muy cerca de llevarse la victoria con un cabezazo de Jonathan Jiménez que se estrelló en el travesaño, mientras que Culturas respondió con un disparo de Adrián Vázquez que fue atajado de forma espectacular por el guardameta rival.

Tanda de penales

El tiempo reglamentario concluyó con empate, por lo que el campeón se definió desde la tanda de penales. En esta instancia, la serenidad y precisión de Culturas marcaron la diferencia. Daniel Ortega, Miguel Ángel Ruiz, Luis Rojas y Adrián Vázquez convirtieron sus disparos, mientras que el arquero Sergio Herrera se vistió de héroe al detener dos cobros consecutivos de Guerreros FC, asegurando así la victoria para su equipo.

El resultado final fue 4-2 en la tanda de penales, desatando la euforia entre los jugadores y aficionados de Culturas, que celebraron el campeonato con cánticos y abrazos en la cancha. Por su parte, Guerreros FC se quedó con el subcampeonato, dejando una grata impresión por su entrega y nivel mostrado durante todo el certamen.

Los organizadores destacaron el éxito del torneo, que reunió a equipos de gran calidad y promovió la convivencia deportiva en la ciudad. Además, confirmaron que la próxima edición traerá nuevas sorpresas y mejoras para los participantes y el público asistente.