Cumbres conquista la sede de Tapachula

En una final llena de emoción, que mantuvo la tensión hasta el último disparo, el Instituto Cumbres se coronó campeón de la rama varonil en la sede Tapachula del Futbolito Bimbo 62 Aniversario en Chiapas, en el encuentro decisivo, efectuado en la Unidad Multideportiva Ecológica Los Cerritos.

De acuerdo con la coordinadora regional, Elizabeth Meza Sánchez, las semifinales dejaron grandes actuaciones, pues la escuela Lázaro Cárdenas del Río superó con autoridad por 5-1 a la primaria Revolución Mexicana, con destacada participación de Héctor Eduardo Zavaleta Cortés y Matías Flores Herrera, ambos con doblete.

En la otra llave, el Instituto Cumbres venció por 3-0 a la primaria José María Morelos y Pavón, con dos goles de Santiago Soberano López.

El duelo decisivo

La final fue un choque equilibrado de principio a fin. Instituto Cumbres tomó ventaja con anotaciones de José Carlos García Duque y Omar García Ordóñez, pero Lázaro Cárdenas reaccionó con goles de Zavaleta y Flores para empatar el marcador.

Ante la igualdad en el tiempo regular, el título se definió en penales, con Cumbres imponiéndose por 7-6 en muerte súbita. Con este resultado, la escuadra representará a Tapachula en la siguiente fase, junto con el equipo femenil de la primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales, en la eliminatoria programada para el 2 de mayo.