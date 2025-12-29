Cumple asociación estatal con año dinámico

Un total de 70 torneos se realizaron este año por parte de clubes adheridos a la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), representando un récord histórico para el organismo que rige al deporte-ciencia en el estado.

La directiva de la Aaechac precisó que de los 70 eventos competitivos, un total de 48 fueron reportados para “rating” nacional, lo que significa un mayor prestigio para los jugadores de acuerdo a su récord de victorias y derrotas. Asimismo, se dio a conocer que antes de arrancar el ciclo, se proyectaba poder efectuar en este año solo 41 torneos, por lo que casi se duplicó el número estimado.

La capital del estado dio cabida a torneos prácticamente todo el 2025, iniciando desde enero con el Torneo de Afiliación, además de las eliminatorias municipales para las Olimpiadas Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) (febrero), el 2° Campeonato de Ajedrez Rápido (marzo), Tercer Torneo del Día del Niño (abril), el Cuarto Torneo de Ajedrez Élite (julio), el Torneo de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) (octubre), entre otros.

Otras sedes

Asimismo, Tapachula destacó con eventos de gran nivel como el Torneo de Aniversario del Club Las Dos Torres (enero), el estatal de Olimpiadas Nacionales Conade y el Torneo de Ajedrez Femenil (marzo) o el 38° Torneo Don Juan Zamora Velázquez (noviembre).

Otras ciudades que tuvieron mucha actividad fueron Comitán de Domínguez, Ocozocoautla, Suchiapa, San Cristóbal de Las Casas y Las Margaritas.