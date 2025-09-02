Cumplen con el reto A Toda Velocidad

El club deportivo El Delfín de Chiapas llevó a cabo la segunda edición del Torneo de Natación A Toda Velocidad, la cual logró reunir a 112 competidores en la alberca semiolímpica del Centro de Entrenamiento de esta capital.

El certamen se efectuó a manera de clasificatorio rumbo al tradicional Festival de Relevos Fiestas Patrias de este mes de septiembre, el cual llegará a su vigésima quinta edición.

Los más veloces

El Torneo de Natación A Toda Velocidad tuvo a destacadas figuras, como la multimedallista villaflorense Ariadna Sarmiento Monzón, quien dominó la categoría 15-19 años para damas y en general consiguió las mejores marcas femeniles de toda a sesión.

En la prueba de 25 metros estilo de mariposa, cronometró 13:87 segundos; en el 25 dorso estableció un tiempo de 15.24 segundos; en los 25 pecho fue de 15.96 segundos, y en 25 crol, de 13.23 segundos.

Por los varones, Ian de la Rosa Cruz (15-19 años) fue el más sobresaliente al conseguir tres de las mejores marcas de la sesión, con 12:43 segundos en 25 mariposa, 16.22 en los 25 pecho y 12.01 en el 25 crol. Por otra parte, en el 25 dorso, el mejor registro de los hombres lo obtuvo Rodrigo Escobar Cruz, con 14.12 segundos.

Es oportuno aclarar que mediante este torneo cada nadador pudo conocer sus registros actuales en las cuatro pruebas antes mencionadas, y así se podrá establecer un escalafón de cada categoría y rama, para poder integrar a los equipos que contenderán el próximo domingo 7 de septiembre en el tradicional festejo patrio de El Delfín de Chiapas.

Premiación

Una vez finalizadas las acciones del Torneo A Toda Velocidad, se hizo entrega de medallas conmemorativas a todos los participantes. La profesora Mónica Anzueto Moguel los felicitó por su esfuerzo y los invitó a seguir entrenando fuerte para los reto que se avecinan.