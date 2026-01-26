Cumplen con éxito primer desafío del año

Con la presencia de 76 sirenas y tritones —desde infantiles, juveniles y adultos— se llevó a cabo el 5° Torneo Recombinante de Natación; la sede fue la alberca del Centro de Entrenamiento del club deportivo El Delfín.

El certamen acuático se desarrolló en sesión única este domingo, donde de acuerdo a su nivel técnico y edad, los atletas completaron pruebas de 100 metros de patada combinado, así como en 100, 200 y 400 Combinado Individual.

Emocionante sesión

Tras un breve protocolo inaugural, que incluyó el desfile de participantes alrededor de la piscina, los primeros en saltar al agua fueron los niños de las divisiones seis y menores, completando los 100 metros exclusivamente en patada y apoyados en tabla de flotación.

Posteriormente se dio paso al 100 Combinado Individual, para niños y niñas de las divisiones de siete-ocho y nueve-10 años, así como las categorías para adultos.

Las acciones continuaron con el 200 Combinado Individual, donde la exigencia se elevó otro nivel para los atletas infantiles y juveniles.

En este evento destacó, por la rama femenil, la nadadora Dasha Espinosa Córdova, la más veloz de las mujeres con 2:51.98 minutos, mientras que por los varones el mejor registro lo obtuvo Ian Montiel Huerta, con 3:07.52 minutos.

La prueba reina

Para concluir se dio paso al evento principal de los 400 Combinado Individual, en donde participaron los nadadores más fuertes y experimentados de categorías de 12 años, 13-14 años, así como de 15 y mayores.

El mejor registro para las damas lo consiguió Ariadna Sarmiento Monzón, quien completó la prueba en 5:34.36 minutos, mientras que por los varones, el nadador Diego Ángel Montoya Arias, representante de Rosarito Nadadores de Baja California, culminó la prueba en cuatro minutos, 40 segundos y 36 centésimas.

Finalizadas las competencias, el evento cerró con la entrega de medallas de participación para todos los nadadores.