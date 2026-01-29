Cumplen con la séptima fecha

La jornada 7 de la Liga del Sureste MX, en la categoría 2011-2012, dejó marcadores contundentes, partidos bien disputados y escuadras que comienzan a perfilarse con mayor claridad rumbo a la parte decisiva del campeonato. La fecha reafirmó el buen nivel competitivo de la liga, así como el crecimiento futbolístico de los equipos formativos que participan en este certamen.

Mayor goleada

Uno de los resultados más llamativos de la jornada fue el triunfo de Selección San Fernando, que mostró gran contundencia ofensiva al imponerse por 8-1 a Balam FC. Desde los primeros minutos, el conjunto visitante tomó el control del encuentro, presionó alto y aprovechó cada espacio para marcar diferencia, reflejando su trabajo colectivo y solidez en ataque.

En otro compromiso, Academia Atlas sumó tres puntos importantes al vencer por 3-0 a Médica Mavel, en un duelo en el que el orden táctico y la efectividad frente al arco fueron claves. Atlas dominó los tiempos del partido y supo manejar la ventaja sin sobresaltos, manteniendo su arco en cero.

Por su parte, Deportivo Unicach consiguió una victoria ajustada pero valiosa al derrotar por 1-0 a Atlético Tuxtla Pistones, en un encuentro cerrado y muy disputado en medio campo. La diferencia se marcó por detalles, con una defensiva firme y un planteamiento inteligente que permitió asegurar el resultado.

Finalmente, Aexa logró un triunfo trabajado al superar por 2-1 a Jaguares FC, en uno de los juegos más equilibrados de la jornada. Ambos equipos mostraron intensidad, buen trato de balón y constantes llegadas, aunque Aexa fue más efectivo en momentos determinantes para quedarse con los tres puntos.

Desarrollo

La Liga del Sureste MX continúa consolidándose como un espacio fundamental para el desarrollo del Futbol infantil en Chiapas, brindando competencia, disciplina y formación integral a los jóvenes jugadores. Con cada fecha, el torneo mantiene su dinamismo y eleva el nivel competitivo.

Las actividades volverán a partir del próximo sábado con la jornada número 8, en la que se esperan que los planteles continúen con esta intensidad de cara a los duelos de eliminación directa que comenzarán en los próximos meses.