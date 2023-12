Cupo agotado para la Carrera del Pavo

Faltando pocos días para la fecha límite, las autoridades del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux) dieron a conocer que se alcanzó el cupo de corredores para esta nueva edición que contará con un total de 2 mil participantes. Los primeros mil atletas que crucen la línea se harán acreedores de un pavo navideño, premio principal de esta justa que se realizará el próximo 23 de diciembre.

A través de un comunicado en sus redes sociales, dieron a conocer que no habrá más inscritos. Para evitar el sobrecupo, se limitó a 2 mil el número de participantes, 500 más que la edición del 2023, en la que solamente se registraron mil 532.

La carrera se llevará a cabo el próximo sábado 23 de diciembre a partir de las 7 de la mañana, teniendo como salida el parque de la Juventud y como meta la Calzada de las Personas Ilustres. Se desarrollará en un circuito de 5 kilómetros y contará con jueces en distintos puntos para evitar que personas invadan el recorrido.

La ruta comenzará en el parque antes mencionado, para incorporarse a la Vialidad Pacificada y 5ª Norte Oriente, finalizando en la Calzada de las Personas Ilustres, donde se hará entrega de los pavos a los corredores que crucen la línea final. Se espera la presencia de autoridades de la Secretaría de Tránsito Municipal para evitar el flujo vehicular.

Para esta edición del 2023 hubo múltiples cambios y el más importante fue el horario, y que en pasadas justas la competencia se efectuaba por la tarde noche (19:00 horas) y esta vez será por la mañana. De igual forma habrá el doble de premios que en ocasiones anteriores: 500 más que en al última carrera celebrada.

La polémica

La Carrera del Pavo despertó muchas controversias desde que fue anunciada, pues durante la presentación hubo muchas personas que le recriminaron al personal del Indetux que en justas pasadas, algunos competidores se metían a medio camino para garantizar llegar primero y así llevarse el premio.

Por este motivo, Jaime Natarén Pimentel, dirigente del mencionado instituto, dejó en claro que tendrán mucho más cuidado con los detalles y habrá personas en distintos puntos del circuito para garantizar que no vuelva a darse una situación similar.

Esta vez el problema radicó en el día límite para inscribirse. La fecha establecida era el jueves 21 de diciembre (2 días antes del evento); no obstante, el martes 19 se informó a toda la ciudadanía que ya no era posible registrarse. La noticia no gustó a muchos de los tuxtlecos, pues recriminaron que no mencionaran nada acerca de un cupo límite y muchos de ellos estaban esperando el último día para hacer oficial su registro.

Hasta el momento, el Indetux no ha dicho nada al respecto y solamente se limitó a avisar que no habrá posibilidad de tener a más participantes para esta nueva edición.