Cupo lleno en Carrera del Ejército

Este domingo 22 de febrero se llevará a cabo la Carrera del Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, evento atlético que tendrá como sede el parque central de Tuxtla Gutiérrez y que ya reporta cupo completo, por lo que no habrá registros el día de la competencia.

La justa, organizada por la VII Región Militar y la VII Región Aérea en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, tuvo una gran respuesta de la ciudadanía, alcanzando el límite establecido de 2 mil 500 participantes, entre las distancias de 5 y 10 kilómetros, en ambas ramas.

Las acciones comenzarán a las 8:00 horas, teniendo como punto de salida y meta el parque central. Para la ruta de 5 kilómetros, el recorrido contempla el retorno en Plaza Cristal, mientras que los competidores de 10 kilómetros extenderán el trayecto hasta el bulevar 28 de Agosto, retornando posteriormente al punto de partida.

De acuerdo con la convocatoria, la entrega de kits se hará los días 20 y 21 de febrero en las instalaciones del Indeporte, en horario de 9:00 a 16:00 horas, únicamente para quienes lograron asegurar su inscripción dentro del límite establecido.

Se contempla la entrega de medallas a los primeros 2 mil 500 corredores que crucen la meta, distribuidas en mil 500 para la distancia de 5 kilómetros y mil para la prueba de 10 kilómetros.

Conmemoración

El evento se desarrolla en el marco de las actividades del Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, fomentando la práctica del Atletismo, la convivencia familiar y el fortalecimiento de los lazos entre las fuerzas armadas y la sociedad.

Con cupo agotado y gran expectativa, todo se encuentra listo para que este domingo las principales vialidades del centro de la capital chiapaneca se llenen de energía y espíritu deportivo.