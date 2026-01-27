Cupo lleno para Cafecito con Pan Race

Faltando varios días para la carrera recreativa Cafecito con Pan Race 2026, anunciaron el cierre total de inscripciones, luego de haberse agotado todos los cupos disponibles para sus distintas distancias. Esto fue dado a conocer por Alexander Parz, organizador de la competencia y quien destacó la gran respuesta que ha tenido el evento de parte de la comunidad atlética.

La justa se efectuará el sábado 31 de enero, con salida y meta en el Hospital 12 Camas de Berriozábal, a partir de las 18:00 horas, contemplando recorridos de 7.4 y 4 kilómetros, en categorías libre, ramas varonil y femenil. De acuerdo con el comité organizador, la demanda superó las expectativas iniciales, lo que llevó al cierre de registros.

Crece el interés

Alexander Parz señaló que el objetivo principal de la carrera es promover la actividad física en un ambiente familiar y recreativo, por lo que el anuncio del cupo lleno representa un reflejo del interés creciente por este tipo de eventos en la región. Asimismo, agradeció a todas las personas que lograron asegurar su lugar y reiteró que, por logística y seguridad, no será posible aceptar más participantes.

Esta justa contempla una ruta urbana con ambiente nocturno, además de un kit conmemorativo, que será únicamente para los corredores inscritos, quienes podrán recogerlo el viernes 30 de enero en el punto establecido por la organización, recordando que no habrá entrega el día de la carrera.

La Cafecito con Pan Race 2026 se perfila como una auténtica fiesta deportiva y social, en la que los participantes disfrutarán no solo el recorrido, sino también una experiencia distinta al cruzar la meta, manteniendo el concepto que ha distinguido a esta competencia.

El comité organizador hizo un llamado a los corredores inscritos a llegar con suficiente anticipación, respetar los horarios y atender las indicaciones de logística, para garantizar el buen desarrollo de la actividad.