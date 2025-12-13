Cupo lleno para Carrera del Parachico 2026

La Carrera del Parachico 2026 confirmó este jueves que su cupo límite de 15 mil participantes ha sido alcanzado de manera oficial, convirtiéndose en una de las ediciones más concurridas en la historia del tradicional evento deportivo. La respuesta del público superó todas las expectativas y dejó claro que esta competencia no solo es una de las más queridas del estado, sino también una de las más esperadas a nivel nacional.

La organización informó que las tres distancias programadas para el próximo 4 de enero —2, 5 y 15 kilómetros— se encuentran totalmente llenas. Cada categoría registró una demanda constante desde la apertura de inscripciones, lo que generó un ambiente de entusiasmo desde semanas previas al arranque. Con esto, la fiesta deportiva comenzará con un escenario repleto de energía y con la garantía de que cientos de familias, equipos y corredores independientes formarán parte del recorrido.

Recomendaciones

Ante la masiva asistencia prevista, los coordinadores del evento exhortaron a los atletas a presentarse con anticipación por su kit, mantener el orden durante la entrega y seguir los lineamientos establecidos. Del mismo modo, pidieron hacer los recorridos con precaución, ya que la alta concentración de corredores podría provocar embotellamientos en algunos tramos de la ruta. Cada participante deberá atender las indicaciones del personal operativo, que estará distribuidos a lo largo de la zona de salida, meta y puntos estratégicos.

Asimismo, dieron a conocer que habrá brigadas de hidratación, asistencia médica, soporte vial y puntos de control para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Las autoridades municipales y los organizadores coincidieron en que el éxito en la convocatoria refuerza la importancia cultural y deportiva de este evento que año con año atrae a miles de entusiastas.

Con todos los preparativos en marcha y el cupo agotado, la Carrera del Parachico 2026 se perfila para ofrecer una edición memorable. La Fiesta Grande está por comenzar y la participación histórica promete una jornada llena de emoción, ritmo y tradición.