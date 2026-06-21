Curazao suma un punto al igualar ante Ecuador

Curazao suma su primer punto en su historia dentro de un Mundial al igualar sin goles ante un Ecuador que decepcionó en duelo correspondiente al Grupo E disputado en el Estadio de Kansas City.

Los que parecía un duelo fácil para la selección de Ecuador la falta de contundencia en el último toque y ante un arquero que se agrando ante los embates de Enner Valencia y Moisés Caicedo y así igualó sin goles con Curazao.

Ecuador llegaba a este duelo con la urgencia de una victoria y Curazao parecía la víctima perfecta, pero todo se complicó pese a que Ecuador desde el arranque del encuentro se fue encima de los isleños, pero no pudo concretar pese a los intentos por derecha, centro e izquierda.

La falta de gol de Ecuador no fue un accidente. En un partido que pintaba para ganarlo con mucha amplitud, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece no pasó de una amarga igualdad frente a Curazao que complementa la segunda fecha en el grupo E. De milagro, gracias a los dos porteros, no se presenciaron festejos para ninguno de los lados.

El elenco “Tri” volvió a sufrir problemas de cara al gol. Así sucedió ante Costa de Marfil en un partido que se pagó muy caro, pues cayó con un gol en la agonía del trámite. Del otro lado, Curazao, sin nada por perder, soñaba con redimirse y dar un golpazo luego de no resistir el ímpetu de Alemania.

Problemas graves en la definición

Todos fallaron. Ni el propio Enner Valencia, el goleador histórico de la Selección de Ecuador, pudo marcar la diferencia a pesar de que invocó varias veces las manos de Eloy Room bajo los tres palos. Apenas pasaban dos minutos y el golero se hacía sentir, convirtiéndose en la gran figura del partido.

Curazao tampoco se podía catalogar como un rival de “haramball”. Sin tirarse tan atrás, aprovechó algunas réplicas y generó mucho daño, por lo que el juego se tornó de ida y vuelta para ambos lados. Ecuador, por sus recursos individuales, tuvo la balanza un poco más inclinada a su merced.

Casi seis opciones de gol tuvo el onceno ecuatoriano sin éxito. Para el replanteo, iniciando la etapa complementaria, la escuadra de Beccacece probó de otra manera: la media distancia apareció, así como las acciones de balón parado.

Medio tiempo

En la segunda parte los caribeños ingresaron con la firme idea de sumar y en contragolpes metieron con peligro al área de los ecuatorianos.

La desesperación, nervios se apodero de los ecuatorianos, y el gol nomás no llegó.

Ecuador se juega su pase a la siguiente fase en manos de Alemania el próximo jueves en el Estadio Nueva York.

Y con un disparo al final de Ángelo Preciado en el travesaño, incluso un despeje que casi termina en propia puerta, Ecuador queda con un punto de seis posibles. Corre el riesgo de repetir el mismo infortunio de Turquía, pero tiene una última vida para soñar con los dieciseisavos. Tendrá que vencer a una Alemania ya clasificada en la tercera fecha, y por supuesto, hacer cuentas para zafar de un posible papelón.