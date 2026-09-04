D. Roma se prepara con estrellas del CMLL

El Deportivo Roma se prepara este 6 de seoptiembre a las 18:30 horas para vivir una noche especial con motivo del séptimo aniversario de Promociones Jiménez, empresa que de la mano de Promociones Maxillus ha consolidado su presencia en la Lucha Libre en Chiapas.

El denominado Romaniversario contará con un cartel que reúne talento local y figuras pertenecientes al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), por lo que se espera una función de alto nivel y con distintas sorpresas para los aficionados.

Contiendas

Como platillo principal de la velada se presentará una lucha de relevos en la que “El Lujo”, Soberano Jr., hará equipo con el “Rey de los Mano a Mano”, Bárbaro Cavernario, para medirse con el “Joven Maravilla”, Máscara Dorada, y uno de los “Metálicos”, Oro Jr.

El combate estelar promete combinar experiencia, velocidad y diferentes estilos sobre el cuadrilátero, en una confrontación que buscará convertirse en uno de los momentos más destacados del festejo.

En la lucha semifinal también habrá espectáculo garantizado con un triangular de parejas. La Facción Ultraviolenta, integrada por Capitán Furia y Vértigo, enfrentará al Team MilkyBrothers, conformado por Murcy Jr. y Jaguar Negro Jr., además de la dupla integrada por Destroyer Jr. y Marinero Solitario Jr., quien estará de regreso en el Deportivo Roma.

Noche especial

La respuesta de los aficionados no se ha hecho esperar; las localidades en algunas áreas se encuentran agotadas y quedan pocos boletos disponibles en la zona de gradas.

Los interesados pueden pedir informes comunicándose al número 9611503717 o acudiendo a las oficinas del Deportivo Roma, de lunes a viernes, de 12:00 a 19:00 horas.

Además, los organizadores adelantaron que durante la función serán anunciadas más sorpresas, por lo que el séptimo aniversario de Promociones Jiménez apunta a convertirse en una noche especial para la Lucha Libre chiapaneca.