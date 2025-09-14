DAE celebra 14 años de existencia

La pasión por el Basquetbol se vivió este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez con la celebración del 14º aniversario de la Academia DAE, institución que ha trabajado durante más de una década en la formación de jugadores y en el desarrollo de este deporte en la entidad. El festejo se llevó a cabo en el emblemático auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, donde se dieron cita jugadores, entrenadores, familias y aficionados, para ser parte de una jornada inolvidable.

Desde temprana hora del sábado, el recinto comenzó a llenarse con equipos provenientes de diferentes categorías, que participaron en una serie de partidos amistosos que formaron parte del programa conmemorativo. El ambiente fue de alegría y camaradería, reflejando el compromiso de DAE con el crecimiento del Basquetbol chiapaneco y con la formación integral de sus atletas.

Uno de los encuentros más destacados fue el protagonizado por el conjunto representativo de DAE y la escuadra de Leones Tuxtla. El duelo mantuvo a la afición al filo de las butacas, con jugadas de gran calidad técnica y un marcador que permaneció cerrado hasta los últimos minutos. Finalmente, DAE se impuso con un ajustado 58-55, en un triunfo que se celebró con gran entusiasmo por parte de jugadores y seguidores.

En la rama femenil, el equipo DAE también tuvo una actuación sobresaliente al enfrentarse a Guerreras Basket. En este compromiso, las jugadoras mostraron un alto nivel competitivo y un dominio táctico que les permitió llevarse la victoria con marcador de 42-36. Este resultado reafirma el crecimiento del Basquetbol femenil dentro de la academia y su proyección hacia nuevos retos en el futuro.

Ceremonia

Además de los partidos, se llevó a cabo un acto especial en el que se reconoció a entrenadores, jugadores y colaboradores que han sido parte fundamental de estos 14 años de historia. En esta ceremonia entregaron reconocimientos a quienes han contribuido a la consolidación de esta academia como una de las más importantes en la capital chiapaneca.

Directivos de la institución agradecieron a las familias por la confianza depositada en su programa y reafirmaron su compromiso de seguir trabajando para brindar a los jóvenes un espacio seguro donde puedan desarrollarse no solo como deportistas, sino también como ciudadanos responsables y líderes dentro de su comunidad.

El evento también sirvió como plataforma para anunciar sus próximos proyectos, incluyendo torneos internos, clínicas de especialización y la preparación de equipos que participarán en competencias estatales y nacionales durante el próximo ciclo.

La jornada concluyó con un ambiente festivo y con la promesa de que DAE continuará siendo un referente en la formación de basquetbolistas. Los asistentes se retiraron del auditorio con la satisfacción de haber sido parte de una celebración que no solo recordó los logros pasados, sino, que también marcó el inicio de una nueva etapa llena de desafíos y metas por alcanzar.