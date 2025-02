Dai Won Moon lamenta pérdida de esencia

El maestro Dai Won Moon, pionero del Tae Kwon Do en México, lamentó que esta disciplina esté perdiendo su esencia debido a que fue incluida como deporte en los Juegos Olímpicos, cuyo objetivo es ganar medallas.

“Si pierde valor, no es Tae Kwon Do, es solo una técnica de patadas nada más; si no toma en cuenta los aspectos espirituales, no es completo”, dijo, además de señalar que las aproximadamente 500 escuelas de Moo Duk Kwan en el país están trabajando para evitar que se pierdan los valores originales.

“No puedo hablar por otras escuelas en las que tristemente se venden certificados y cintas negras o de cualquier color, pero nosotros no lo hacemos”, aseveró.

Entrevistado en San Cristóbal, a donde llegó para realizar exámenes para la promoción de grados —mismo propósito con el que estuvo en Tuxtla Gutiérrez y Comitán—, insistió en que “el Tae Kwon Do se está concentrando en las Olimpiadas y perdiendo mucho de su valor y origen ,porque es solo competir y competir para ganar medallas”.

Añadió que “para ello hay que poner puntos en pantallas, y muchas veces no se sabe cómo entran esos puntos porque los conteos electrónicos no están perfectos todavía. Y luego le dan mucha importancia para ganar puntos y medallas, nada más; se está perdiendo mucha esencia del Tae Kwon Do, sobre todo en esas competencias que no tienen nada que ver con disciplina, con educación y todas esas cosas”.

Algunos maestros, agregó, “están manejando equivocadamente sus escuelas, creyendo que así ganarán más dinero, pero yo creo que no, la gente no es ignorante”.

Manifestó que “estamos preocupados porque estamos perdiendo su esencia. Nosotros estamos inculcando desde hace 20 años los valores espirituales del Tae Kwon Do y no le damos mucha importancia a las competencias”.

Originario de Corea, Won Moon, quien hace 56 años inició el Tae Kwon Do en México, expresó que “para hacer cualquier cosa bien necesitamos mucha disciplina; para el Futbol, para un negocio o lo que sea. Muchas veces los jóvenes no tienen dirección y gastan su energía no para hacer una cosa buena, hacia una dirección positiva. Ese es nuestro trabajo, canalizar bien su energía”.

Señaló que “hay que sembrar confianza consigo mismo para hacer más activos a los niños y aplicar la pasión; si hay niños peleoneros y no saben cómo gastar su energía, hay que ubicarlos bien para que gasten bien su energía”. Y sostuvo que “si un líder no sabe obedecer, no sabe dirigir. Un buen líder necesita saber obedecer. Es parte de la educación que estamos dando”.

¿Conoció o trabajó usted con Bruce Lee?, se le pregunta. “No. Nunca trabajé con él, pero fue mi amigo”, responde. ¿Y qué opina de él que también era una leyenda? “Él era un buen actor, pero qué lástima, se fue temprano”.

A pregunta expresa, afirmó que la escuela de Moo Duk Kwan San Cristóbal, que dirige la maestra Shirley Ivonne Coello García, “está muy bien, está en buen camino. La maestra no está sola, estamos todos juntos para ayudarla, y lo está haciendo muy bien”.

Coello García, a su vez, comentó que “todos los días aprendemos algo nuevo y la presencia del profesor Moon siempre impone. A pesar de que tenemos mucho tiempo conociéndolo, siempre hay algo nuevo que aprenderle; hoy nos llevamos una experiencia muy bonita porque son de esos pocos momentos que convivimos con él y nos dirige unas palabras para alentarnos y motivar sobre todo a los niños y jóvenes a que cultiven su espíritu, que es lo que ofrece Moo Duk Kwan a la sociedad”.

Lo que buscamos, remarcó la maestra, “es la formación integral del ser humano, a través no solo de patadas y golpes, sino de los valores que siempre el profesor nos ha inculcado”.