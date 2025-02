Dai Won Moon llega a Chiapas este día

El maestro Dai Won Moon, pionero del Ta Kwon Do en México, estará en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán, entre este viernes y el domingo próximo, informó la profesora Shirley Ivonne Coello García, quien dirige la escuela de esa disciplina en la ciudad coleta.

En rueda de prensa, explicó que durante su visita, el profesor nacido en Corea y radicado en México desde hace más de medio siglo aplicará exámenes para cinta negra y de Kups para promoción de grados. Agregó que el viernes estará en Tuxtla Gutiérrez, el sábado en San Cristóbal y Comitán, y el domingo regresará a la capital del estado para continuar con los exámenes.

“El profesor Moon es el interlocutor de nuestra disciplina en México, conocido como el padre del Tae Kwon Do en nuestro país. Es un referente no solo en México”, señaló.

Manifestó que el maestro, de 82 años, “es una leyenda viviente; hace 56 años trajo el Tae Kwon Do a nuestro país, es fundador de la Federación del ramo y ganador de muchas competencias en Estados Unidos cuando inició. Muchos medallistas olímpicos se han formado en la institución”.

Coello García comentó que Moon “está impulsando de nuevo el Tae Kwon Do profesional, cuya marcialidad se ha ido perdiendo. Él es precursor de Tae Kwon Do tradicional, formativo”.

Dijo que “desde que esta disciplina se volvió un deporte olímpico se ha perdido mucho y en su compromiso firme de formación, él nos pide como maestros retomar el Tae Kwon Do el tradicional; eso es totalmente la marcialidad con la que él llegó, y es nuestro deber rescatarla”.

Afirmó que “las personas que así lo deseen, pueden acudir a su escuela (Hermilo López número 5, en el barrio de San Ramón) el sábado a partir de las 10 de la mañana para conocer al profesor Moon y darse cuenta de cómo se aplica un examen de Kups”.

Shirley Ivonne invitó a todas las personas —el Tae Kwon Do se puede practicar a cualquier edad— a conocer “esta disciplina, que no es un deporte; se volvió olímpico y deportivo sí, pero es una disciplina que nos da valores y fortaleza como seres humanos”.

Reiteró que su escuela “se preocupa por la formación integral de los alumnos. Inculcamos nuestra filosofía y valores. El Tae Kwon Do nos ha enseñado valores y principios, no solo es tirar patadas. Como dice el profesor Moon no nos preparamos para ir a golpearnos allá afuera, sino para alargar la vid y vivir lo más sano que podamos. Para eso nos formamos”.

Presentes en la rueda de prensa, padres de familia y alumnos reconocieron el gran trabajo de Coello García, quien tiene en su escuela a alumnos que estudian en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).