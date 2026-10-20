Damiron conquista etapa 3 de la Panamericana

La tercera etapa de la Carrera Panamericana 2026 tuvo como vencedores a Hilaire y Laura Damiron, quienes consiguieron el primer lugar del recorrido entre Ciudad de México y Puebla, en una sesión marcada por las averías mecánicas que afectaron a varios protagonistas, entre ellos el gran favorito al título, Ricardo Cordero.

La competencia pudo desarrollar la totalidad de sus tramos, luego de las complicaciones registradas en la jornada anterior por las condiciones meteorológicas.

Damiron impone su ritmo

La tripulación franco-brasileña se adjudicó la victoria con una estrecha ventaja sobre Emilio Velázquez y Javier Marín, quienes ocuparon la segunda posición, mientras que el tercer puesto correspondió a Char García y Lalo Solís.

El recorrido comenzó en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, e incluyó una escala en Tepoztlán, Morelos, donde numerosos aficionados se reunieron para observar los vehículos. Posteriormente, el contingente llegó a Puebla, con una cálida recepción del público.

Cordero sufre duro revés

La noticia más relevante fue la rotura del motor de El Malditillo, el Studebaker Champion 1953 de Ricardo Cordero y Marco Hernández, que los dejó prácticamente sin posibilidades de conquistar su octava corona e imponer un nuevo récord histórico en la Panamericana.

“Con el corazón roto y el ánimo por el suelo. No fue un error, fue el universo que nos dijo: este año no”, expresó Cordero a través de sus redes sociales.

También enfrentaron problemas mecánicos otros pilotos que figuran entre los más competitivos: Benito Guerra Silla, Fercho Urquiza y Jan Bednar.

Pedrero vuelve al podio

Finalmente, el piloto chiapaneco Jorge Pedrero conquistó el primer lugar de la categoría Turismo de Producción, resultado con el que Pedrero Motorsport regresó a lo más alto del podio de esta división después de once años.

El representante de Chiapas completó satisfactoriamente el trayecto hasta Puebla, donde fue recibido por el gobernador Alejandro Armenta Mier, y su objetivo será mantener la regularidad en las etapas restantes de la competencia.