Dan a conocer el resto de carreras para enero

La Asociación Estatal de Corredores en Club e Independientes de Chiapas (Aeccic) dio a conocer de manera oficial el calendario de carreras para el mes de enero, consolidando así un inicio de año lleno de actividad para la comunidad atlética del estado.

El arranque de este calendario se dio el pasado 4 de enero con la tradicional Carrera del Parachico, evento emblemático que volvió a reunir a miles de participantes en un recorrido que enlazó a Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo, mezclando identidad cultural, tradición y deporte en una de las competencias más representativas de Chiapas.

Tras este primer compromiso del año, la actividad continuará el próximo 11 de enero con una intensa jornada que contempla varias citas en diferentes puntos del estado. En Rayón se celebrará el Trail Esquipulas 2026, mientras que Chiapa de Corzo será sede del Trail La Majada, ambos con recorridos de montaña que pondrán a prueba la resistencia y técnica de los participantes. Ese mismo día, Tapachula albergará la primera edición de la Carrera Jurassic Run 5K, ampliando las opciones para corredores del Soconusco.

Día cargado

El calendario mantiene su dinamismo el 18 de enero con una de las fechas más cargadas del mes. Comitán recibirá el Trail Tierra Negra, mientras que Suchiapa será escenario de la quinta edición del Trail Mirador de Pacú. En Tuxtla Gutiérrez se llevará a cabo la décima edición de la Carrera de Esquipulas, una de las competencias con mayor arraigo en la capital, y Ocozocoautla será sede de la Batalla de los Luchadores, sumando variedad a la programación.

Para finales del mes, el 25 de enero se desarrollarán dos eventos de manera simultánea: la Carrera Conmemorativa Nayo en Ocozocoautla y el Desafío Mul Ha en Tuxtla Gutiérrez, ambos con propuestas atractivas para corredores recreativos y competitivos. El 31 de enero se celebrará la primera Carrera San Juan Bosco en Ocozocoautla y la tradicional Cafecito con Pan Race 2026 en Berriozábal, marcando un cierre intenso y festivo para enero.

Con este calendario, la Aeccic invita a seguir siendo parte del Atletismo en Chiapas, fomentando la participación, el orden y la difusión de actividades que fortalecen el crecimiento del “running” en la entidad desde los primeros días del año.Próximas carreras

