Dan detalles del Campeonato de Liga 2026

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) presentó el Campeonato de Liga 2026 Sergio Rafael Gómez Rodríguez, que reunirá a decenas de equipos en distintas categorías y busca fortalecer el desarrollo de este deporte en la entidad.

En conferencia de prensa encabezada por Rosario Madariaga Torres, secretaria de la liga, y Edilberto Sarmiento Capito, presidente del organismo, dieron detalles de la competencia, así como del calendario de actividades que marcará el inicio de una nueva temporada.

Uno de los momentos más significativos del evento fue el reconocimiento otorgado a Sergio Rafael Gómez Rodríguez, personaje homenajeado en esta edición del certamen y quien recibió una distinción por su trayectoria y sus aportaciones al crecimiento del Voleibol local.

Los organizadores informaron que la ceremonia inaugural se llevará a cabo este sábado 20 de junio, fecha en que se dará el banderazo oficial de un campeonato que contará con una amplia participación de equipos en las ramas varonil y femenil.

En total son 42 escuadras las que forman parte de la temporada 2026, distribuidas en las categorías infantiles, juveniles, segunda división y primera división, lo que garantiza una competencia nutrida y una importante actividad deportiva a lo largo del año.

En su intervención, Sergio Rafael Gómez Rodríguez agradeció la distinción recibida y destacó el crecimiento que ha tenido el Voleibol en los últimos años, resaltando especialmente el desempeño de las nuevas generaciones de atletas que han surgido en la entidad.

Asimismo, subrayó la importancia de continuar impulsando espacios de competencia para que las jóvenes promesas puedan desarrollarse y fortalecer su nivel competitivo, contribuyendo al crecimiento de este deporte.