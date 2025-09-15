Dania Alonso Gómez logra 2° lugar en Cuba

La sirena chiapaneca, Dania Alonso Gómez, subió al podio de ganadoras en la 4.ª Travesía de Aguas Abiertas Gran Retto Varadero 2025, celebrada en Cuba.

Perteneciente al club deportivo El Delfín de Chiapas, compitió en la prueba de tres kilómetros de la categoría 30-39 años, logrando entrar en segundo a la meta con tiempo de una hora con tres minutos y 20 segundos.

El primer lugar fue para la representante de La Habana, Cuba, Sahily Echemendia Agüero, con marca de 54.26 minutos, mientras que en tercero se colocó Karen Hernández Reyes, de la Ciudad de México (CDMX), con registro de una hora, seis minutos y 28 segundos.

También representando a El Delfín estuvo presente Guillermo Alonso Solís, quien ocupó el sexto lugar en la prueba de 1.5 kilómetros (60-69 años), con tiempo de 44 minutos y dos segundos.

En tanto que Nallely Alonso Gómez concluyó en el octavo lugar en la prueba de 1.5 kilómetros, de la categoría 30-39 años, con un tiempo de 36 minutos y 15 segundos.

Finalmente, es oportuno mencionar que en este certamen tomaron parte alrededor de 600 competidores de Argentina, México, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos y Cuba.