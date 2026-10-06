Daniel Cruz asume el reto como goleador

Daniel Cruz López, capitán de Lechuzas Upgch, valoró la reacción que mostró el conjunto universitario para imponerse 2-0 a Tapachula FC en el Estadio Flor de Sospó, dentro de la fecha 5 de la Liga TDP, encuentro en el que además consiguió marcar uno de los goles para la victoria.

El atacante de 20 años reconoció que el compromiso resultó complicado desde el arranque, ante un rival que buscó competir de igual a igual y que obligó a Lechuzas a realizar ajustes después de una primera mitad en la que el funcionamiento no fue el esperado.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado, ante un equipo fuerte que venía a proponer desde el inicio. Los primeros 45 minutos no fueron buenos para nosotros”, explicó Cruz.

El capitán destacó que el diálogo sostenido al medio tiempo en el vestuario, pues fue importante para modificar la actitud y elevar el desempeño del equipo durante la parte complementaria.

“En el vestidor hablaron con nosotros y eso se vio reflejado en un mejor segundo tiempo. El equipo reaccionó, mejoró su funcionamiento y al final también se reflejó en el resultado”, señaló.

En un proceso

Cruz también resaltó el proceso de adaptación que atraviesan algunos de los jugadores incorporados recientemente al plantel, al considerar que el entendimiento colectivo se construye con el trabajo diario.

“Han llegado jugadores importantes, futbolistas que fueron incorporados para aportar y ayudar al equipo. Se han ido adaptando poco a poco y para eso trabajamos todos los días, para que los resultados se den en los partidos”, apuntó.

Uno de los momentos importantes del encuentro llegó desde el punto penal, acción en la que Cruz explicó que Lechuzas recurrió a una estrategia previamente ensayada para intentar confundir al guardameta rival.

“Tenemos tres posibles cobradores. Para despistar un poco al portero, le dije a Barragán que tomara la pelota para que pensara que él iba a cobrar. Al final lo tiré yo y afortunadamente terminó en gol”, detalló.

A seguir mejorando

Más allá de la anotación, el capitán reconoció que todavía busca alcanzar su mejor nivel dentro del equipo y fortalecer la conexión con sus compañeros.

“En lo personal necesitaba soltarme. Estaba buscando ese primer gol para tomar confianza y, a partir de ahí, ir por más”, afirmó.

Con el triunfo ante Tapachula FC, Lechuzas mantuvo su paso perfecto en el arranque de la temporada y Daniel Cruz dejó claro que, además de contribuir al objetivo colectivo, también persigue una meta individual importante.

“Mi meta es volver a ser campeón goleador y, a partir de este momento, comienza el reto”, sentenció.