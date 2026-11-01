Daniel Cruz destaca trabajo colectivo

Daniel Cruz López, capitán de Lechuzas UPGCH, destacó el trabajo colectivo como uno de los factores principales en el paso perfecto que mantiene el equipo universitario en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, mismo que buscarán prolongar este domingo en su visita a Pavones, a las 12 del día en el campo del Tec de Monterrey.

El delantero originario de Jiquipilas contribuyó con dos anotaciones en el encuentro de la jornada 8 en el que Lechuzas goleó por 6-0 a Felinos 48, para llegar así a cuatro goles en la presente campaña, luego de haber registrado 33 tantos durante la temporada anterior.

“Detrás de esos dos goles están mis compañeros. Venimos trabajando desde la semana pasada, corrigiendo algunos errores en la parte ofensiva. Trabajamos bien y se vio reflejado en el resultado”, señaló el atacante.

Pese a esto, Cruz López aseguró que la competencia interna está enfocada en los objetivos colectivos y no en las estadísticas individuales. “Mi mentalidad siempre es que, si meto yo o mete uno de mis compañeros, ganamos todos. No se trata de rivalidad, sino de que el equipo avance junto. No importa quién meta el gol”, aseguró.

El futbolista también explicó que la búsqueda constante de anotaciones responde a la experiencia de la campaña anterior, cuando la diferencia de goles influyó en la localía durante la fase final.

“Ya nos quedó la experiencia de la temporada pasada, cuando por un gol cerramos de visita. El equipo busca goles para poder estar en la cima y cerrar en casa la Liguilla”, comentó.

Finalmente, reconoció el trabajo del cuerpo técnico y de la línea defensiva, que ha contribuido a mantener al conjunto chiapaneco como líder del grupo 2 y de la clasificación nacional, con 24 puntos de 24 posibles, paso que buscarán sostener una jornada más.