Daniel Cruz es colíder de goleo del grupo 2

Aunque estuvo ausente en un duelo por suspensión y todavía le resta por jugar otro que está aplazado, Daniel Cruz López ha conseguido llegar a la cifra de 8 anotaciones en cinco partidos, número que le permite colocarse como colíder de goleo individual en el grupo 2 y dentro del top-10 nacional de la Liga TDP.

En el reciente encuentro contra UDS, el capitán de Lechuzas UPGCH marcó dos tantos para contar con un promedio de gol anotado cada 47.2 minutos, siendo el 7° mejor anotador de la división, tabla que de momento lidera Daniel Ramos Ramírez, del equipo Halcones Negros FC, con 11 dianas.

En cuanto al grupo 2, Daniel Cruz ya figura como colíder de goleo individual, junto a Jonathan Vázquez Tapia, del Cruz Azul Lagunas, quien también ha marcado 8 dianas en esta campaña.

“Me siento contento por el liderato de goleo, es algo que he buscado desde la temporada pasada, el día de hoy se me da marcar dos goles más, sumo el octavo y esto es gracias a Dios, a toda mi familia, mi novia y las personas que están detrás de mí apoyándome”, destacó el delantero.

Pero más allá del logro individual que va tejiendo, el jugador resaltó el trabajo en equipo al interior de Lechuzas, pues dijo que cada compañero ha sabido hacer su trabajo y eso le ha ayudado a marcar goles y a que el equipo se sitúe hoy día en lo más alto de la clasificación nacional.

“El equipo está 100 por ciento mentalizado en el objetivo que quiere, está unido y más que un equipo somos una familia”, aseguró.

Finalmente, vale la pena destacar que, desde su llegada al club universitario, Cruz López suma un total de 11 dianas en competencias oficiales, pues también registró tres goles en la Copa Promesas MX.