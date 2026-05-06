Daniel Cruz llegó a 35 goles y va por más

En su mejor campaña como jugador de la Liga TDP, Daniel Cruz se afianza como protagonista en el ataque del Lechuzas UPGCH, acumulando al momento 35 goles.

En la temporada regular, el también capitán de los universitarios logró anotar 30 goles en 27 partidos disputados, sumando 3 más en la Copa Promesas MX que el club disputó el semestre pasado.

A estos se suman los dos tantos de la actual fase de liguilla contra Ecatepec FC, quedando al menos dos juegos más por delante para incrementar su cuota goleadora, frente a los Halcones Negros de Texcoco, el rival al que enfrentan esta semana en los Cuartos de Final.

En entrevista, el delantero nacido en Jiquipilas, Chiapas, reconoció que al interior de Lechuzas están todos mentalizados y siendo positivos en el objetivo que se quiere lograr, que no es otro que el campeonato y ascenso.

“El equipo más que unido está comprometido con esta institución, con este sacrificio que le han puesto durante toda la temporada, se viene trabajando bien durante toda la temporada y se espera un resultado bueno durante cada partido”, aseguró.

Aunque sus números lo respaldan, lo cierto es que Cruz no consiguió anotar en los primeros tres duelos de la liguilla hasta el más reciente contra Ecatepec FC, por lo que se dijo contento de volver a marcar.

“Ya eran tres partidos que no se me daba lo del gol, pero salí concentrado con la mentalidad de anotar, con el olfato goleador que tengo, desde un inicio me comprometí a que tenía que meter goles y con el esfuerzo de todos mis compañeros, del cuerpo técnico que nos respalda, el apoyo de mi novia, de mi familia que nunca dejan de confiar en mí, hoy se dio”, añadió.

Finalmente, el playera “19” de los universitarios consideró que siguen eliminatorias complicadas, pero el equipo está muy unido para afrontar los retos que se avecinan.

“Vamos a seguirle metiendo corazón, metiéndole seriedad a este deporte y con la humildad que le hemos puesto durante cada partido se va a dar el resultado”, sentenció.