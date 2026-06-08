Daniel Cruz renovó un año más con Lechuzas

Continuar marcando goles con la camiseta de Lechuzas UPGCH en la temporada 2026-2027 es la asignatura que se plantea cumplir el goleador Daniel Cruz López, quien renovó por un año más con el club.

La directiva universitaria confirmó que Cruz continuará liderando el ataque del equipo en un esfuerzo importante por retener a una de sus piezas claves en la histórica campaña que llevo al club a semifinales.

Por igual, el jugador compartió su alegría por buscar el próximo torneo convertirse en el mejor artillero del país, pues en la pasada campaña (25-26) fue el 6º mejor goleador de la división.

Recibió galardón

El capitán de Lechuzas vivió este fin de semana un emotivo momento en el reencuentro con sus compañeros en un acto encabezado por el presidente del equipo universitario, Ramón Velázquez Mandujano, quien les presentó el trofeo de campeones del grupo 2 que les hizo llegar la Liga TDP MX, en reconocimiento al primer lugar obtenido con 80 puntos.

Además de ese trofeo llegó la Bota de Plata para Cruz, que lo acredita como campeón de goleo del grupo 2 de la Liga TDP con 30 goles en la fase regular del campeonato, además de otros tres en liguilla y tres más en la Copa Promesas MX, para un total de 36 dianas.

Además, fue el 6º máximo goleador de toda la división, con un promedio de gol anotado cada 77.97 minutos.

La entrega de este galardón la realizaron el jerarca de Lechuzas, en compañía del director deportivo, Miguel Ángel Casanova Díaz, y del profesor Miguel Casanova Velasco, auxiliar técnico del club e histórico goleador chiapaneco de la Primera División.

“La temporada pasada me quedé a nada de igual ser campeón de goleo, pero esta temporada trabajé mucho todos los días en cada entrenamiento y pues con el esfuerzo de cada uno de mis compañeros y el respaldo de todos ellos pudimos conseguirlo”.

Para añadir un toque aún más especial a este momento, Cruz López estuvo acompañado por su familia, con quienes compartió la alegría del éxito plasmado en este trofeo, posando para fotografías que quedarán para la historia.

“Me siento muy contento, agradecido con Dios primeramente que nada por permitirme jugar a este bendito deporte, agradecido con mis compañeros y también con la directiva, con el Ingeniero Ramón (Velázquez Mandujano) que mantuvo un proyecto que dio de qué hablar y pues agradecerle también a mi familia, a mi novia, quienes nunca dejaron de apoyarme durante toda la temporada y pues gracias a ellos fue este logro tan importante”, expresó el jugador nacido en Jiquipilas, Chiapas.

De los 36 goles que marcó en este ciclo, opinó que los mejores fueron los que le anotó a Chapulineros de Oaxaca en fase regular y al Ecatepec FC en liguilla.

“Uno donde despeja mi compañero Ángel (Barrios) de 3/4 de cancha, entro detrás de la defensa y cabeceo. Y la otra también que me da un centro Farid (Jiménez) y lo prendo de volea y la meto al ángulo. El tiro libre de Ecatepec también apenas en la liguilla y el segundo que le metí a Ecatepec también de cabeza, pienso que esos fueron como más emocionantes para mí”.

Va por más

El goleador de 20 años de edad, aseguró que tiene claro el objetivo de brindar muchas alegrías para su directiva y la afición universitaria en la temporada 2026-2027.

“Tengo una meta en mente que ahora no es solo ser campeón de goleo de grupo, sino nacional”, compartió.

Para ello —dijo— trabajará duro durante cada entrenamiento de la pretemporada que arranca este lunes 8 de junio.

“Con la confianza de mis compañeros, de la directiva, del cuerpo técnico que me respalda, siento que van a salir bien las cosas”, sentenció.