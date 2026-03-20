Daniel López, infernal por siempre

Con 52 años entregando su vida en los cuadriláteros, El Satánico dirá adiós a la Lucha Libre en activo en la cúspide de su carrera al ser el protagonista de la edición 2026 del Homenaje a Dos Leyendas junto al señor Salvador Lutteroth González, este viernes en la Arena México.

Una de sus grandes herencias para la Lucha Libre es la tercia de Los Infernales, con quienes hizo historia al ser los primeros portadores del Campeonato Mundial de Tríos CMLL, en 1992.

“(Después del retiro) me gustaría que siga el legado de Los Infernales. Vamos a seguir, afortunadamente, en el gimnasio del Consejo Mundial de Lucha Libre buscando a las futuras estrellas y con el ojo clínico de un servidor estaré viendo quién tiene cualidades para que siga vigente la tercera”, dijo.

Rebelde por naturaleza, El Satánico recordó cómo su maestro, el mítico Cuauhtémoc Velasco, El Diablo, en su momento le dijo que no servía para ser luchador por la actitud que mostró en su juventud. Sin embargo, años después lo reconoció como uno de sus mejores pupilos.

“Mi maestro ya tenía tres años fuera de la arena, pero expondría el Campeonato Mundial Medio contra Atlantis, en la Arena Coliseo de Guadalajara. Yo soy de la segunda generación que forjó, y Atlantis, la última, lo invitamos a ir a vernos, él dijo que habría una posibilidad siempre y cuando diéramos una lucha técnica. Al final asistió, afortunadamente retuve el cinturón y en vestidores me dijo ‘¿cuántas veces te corrí? Sigue así cómo vas, de la última generación eres el único que sigue poniendo mi nombre en alto’”, recordó con orgullo.

A días de su última lucha, el maestro reflexionó: “Daniel López, El Satánico, le debe a la Lucha Libre más de lo que imaginé y más de lo que esperaba”.