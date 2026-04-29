Danika Esquivel brilla en etapa estatal

La pista del Instituto del Deporte fue escenario de una destacada actuación dentro del Estatal de Atletismo, en el que Danika María Esquivel Sansores se convirtió en una de las protagonistas al firmar una participación sobresaliente representando al municipio de Palenque.

Con apenas 11 años de edad, la atleta de la escuela Escriba mostró cualidades que la colocan como una de las promesas más importantes de la disciplina. Su desempeño en la prueba de velocidad fue contundente, destacando por su técnica, su explosividad en la salida y un cierre sólido que le permitió quedarse con la primera posición en la etapa regional, asegurando así su clasificación directa a la fase estatal.

Durante la competencia, Danika demostró no solo condiciones físicas, sino también carácter, sabiendo manejar la presión en momentos clave. Su ejecución en pista reflejó horas de entrenamiento y una preparación enfocada en el alto rendimiento, factores que fueron determinantes para subir a lo más alto del podio.

Este resultado no es casualidad. La joven deportista ya cuenta con antecedentes importantes en otras disciplinas, particularmente en el Patinaje Artístico, donde ha logrado posicionarse dentro del Top 5 a nivel nacional, consolidando una formación integral que hoy se ve reflejada en el Atletismo.

Su participación en esta etapa estatal representa un paso importante en su desarrollo deportivo, abriendo la puerta a nuevos retos y competencias de mayor exigencia. Además, confirma el crecimiento del talento juvenil en Palenque, municipio que continúa aportando atletas con proyección en distintos escenarios.