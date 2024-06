Danna Sofía, garra y talento con el balón

Tras ingresar a las Fuerzas Básicas de Pumas Femenil, fue registrada en el equipo sub-19 en el Clausura 2024. Jesús Ortega/CP

Saltar a la cancha y correr con el balón son sinónimo de felicidad para Danna Sofía Hidalgo Morales, quien a base de talento, garra y determinación dio un paso importante en su carrera profesional al debutar con el equipo sub-19 de Pumas de la UNAM en la Liga MX Femenil.

La jovencita, que en este primer semestre del 2024 jugó sus primeros minutos para la escuadra universitaria, platicó con “Cuarto Poder” sobre las metas alcanzadas y los sueños que aún busca cumplir, los cuales giran en torno a un balón.

Danna, ¿cómo iniciaste en el mundo del Futbol?

Empecé a los 7 años de edad en el equipo de Jaguares. Iba a entrenar todos los días prácticamente. Mi mamá me dio chance de entrenar, pensando que no me iba a gustar el Futbol (sonríe), pero desde el primer entrenamiento que tuve me encantó. Recuerdo que mi mamá me decía si no quería otro deporte y yo le decía que sí, que no había problema, siempre y cuando el Futbol sea mi prioridad.

Empecé desde ahí. Luego, en quinto o sexto grado de primaria entré a Futbolito Bimbo. Fue un torneo increíble que me encantaría volver a repetir porque desde ahí me vio un visor de Veracruz y me fue llevando a visorías y me llevó al América. Quedé ahí pero estaba muy chica de edad (12 años) y no pude ir. Pasó la pandemia y todo, y fui a México a hacer unas visorías con Pumas y desde la primera me quedé.

¿Cómo es estar en un equipo profesional? ¿Cómo es tu día a día ahí?

Es muy exigente, aunque quizás no tanto, porque si estás ahí es porque tienes un cierto nivel. Entrenó una hora en el gimnasio, más o menos, y como dos horas y media en cancha. Siempre llego temprano y me voy tarde.

¿Qué significa estar en Pumas, un equipo de tanta tradición en México?

Me siento muy bien, muy orgullosa de mí misma por todo lo que he logrado a mi corta edad y por todo lo que me he propuesto, porque lo he cumplido.

¿Siempre fue tu sueño jugar Futbol profesional o se fue dando por tu talento?

No, siempre ha sido mi sueño jugar al Futbol. Siempre, siempre.

¿Qué tanto influyeron tus papás para cumplir esta meta?

Ellos siempre me han apoyado, siempre han estado ahí para lo que yo necesite. Siempre están para mí.

¿Qué es lo que más disfrutas de estar en la cancha?

Jugar, no trato de pensar en si tengo que ganar o no, trato de hacer lo que sé hacer, eso nada más.

¿Qué opinas de que en México exista una liga femenil? Antes no había y hoy las niñas tienen una vitrina

Así es. El Futbol femenil no es tan visto como el varonil. Ojalá en algún momento se llegue a igualar en esa parte, y qué bueno que ahora hay una liga que antes no había y se jugaba con puros niños. Ahora que las niñas tienen más nivel y pueden jugar al Futbol es muy padre.

¿Admiras a alguien en el Futbol?

A Cristiano Ronaldo, porque es el mejor jugador para mí en el mundo.

Finalmente, ¿qué mensaje les mandarías a las niñas que hoy te ven y quisieran llegar a ser como tú?

Pues que le echen ganas. Todos los sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando los trabajes y seas constante en lo que quieres hacer.