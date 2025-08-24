Dantalion e Imperio: máscara contra cabellera

El ambiente luchístico en Tuxtla Gutiérrez está por alcanzar su punto más alto con uno de los duelos más esperados del año. El próximo 31 de agosto, el Deportivo Roma será escenario de un combate que promete emociones intensas y un lleno total: Dantalion y Imperio se medirán en una lucha en ataúd, con el orgullo y la identidad de cada gladiador en juego, pues será máscara contra cabellera.

Rivales

Dantalion, uno de los máximos exponentes de la Lucha Libre chiapaneca, llega con la firme intención de defender su legado. Su máscara, símbolo de años de entrega sobre el ring, representa mucho más que un simple accesorio: es el reflejo de su trayectoria, su mística y su conexión con la afición. Su estilo técnico, combinado con una fuerza física imponente, lo convierte en un rival de respeto para cualquiera.

Enfrente estará Imperio, un luchador que ha construido su camino a base de carácter y valentía. Con una cabellera que ha jurado no perder y un estilo recio que lo caracteriza, busca demostrar que está a la altura de los grandes escenarios. Para él, esta contienda no solo significa un reto personal, sino la oportunidad de consolidarse como uno de los estelares del pancracio local.

El formato de lucha en ataúd será un ingrediente extra de tensión y espectáculo. Los aficionados no solo presenciarán un combate de alto riesgo, sino una batalla en la que uno de los dos dejará parte de su identidad en el ring. La cita es a las 6:30 de la tarde y se espera que la comunidad luchística de la región abarrote las gradas para ser parte de una noche que quedará en la historia del Deportivo Roma.

Los boletos están disponibles en la taquilla del recinto, garantizando el acceso a un evento que promete ser inolvidable para quienes aman la Lucha Libre mexicana.