Dantalion gana la cabellera de Imperio

El Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez fue testigo de una función histórica en la Lucha Libre chiapaneca. La Gran Lucha Estelar de la noche trajo consigo la primera batalla en ataúd efectuada en el estado, un espectáculo inédito que mantuvo al público al filo de la butaca. En ese escenario, Dantalion se alzó con la victoria al vencer al experimentado Imperio, quien terminó encerrado en el ataúd tras una intensa confrontación en la que ambos gladiadores lo dieron todo por defender el honor y cumplir con lo apostado: la cabellera.

El combate inició con un ambiente de tensión y expectativa. La presentación del ataúd en la arena aumentó la emoción, dejando claro que el derrotado sería el protagonista de un momento doloroso. Imperio comenzó con fuerza y sorprendió con un vuelo hacia fuera del cuadrilátero que desató la ovación de los aficionados. A partir de ese instante, la lucha se tornó extrema, con la incorporación de lámparas, guitarras, televisores, sillas y hasta un refrigerador como armas improvisadas, en de un duelo que superó los límites tradicionales del encordado.

Ambos luchadores terminaron con la frente bañada en sangre, en medio de un público que no dejaba de corear sus nombres y exigir más castigo. El clímax llegó cuando Dantalion aplicó un poderoso “piledriver” que dejó fuera de combate a Imperio, para finalmente encerrarlo en el ataúd y consumar su triunfo. Entre aplausos y muestras de respeto, Imperio entregó su cabellera, mientras que Dantalion fue reconocido como una figura sólida en el pancracio chiapaneco.

Semifinal y revancha

La emoción no se limitó a la lucha estelar. La semifinal también entregó un enfrentamiento espectacular con los Campeonatos de Tríos del Estado de Chiapas en juego. En un duelo de cuatro esquinas con doce gladiadores sobre el ring, la Facción Ultraviolenta (Capitán Furia, Vértigo y Arjen) se impuso ante La Legión Tabasqueña (Hijo del Noruego, Forajido y Pyscho), los Chiapas Boys (Mexicano, Murcy Jr. y Príncipe Zoque) y los Destructores del Ring (Terremoto Jr., BullDozer y Guerrero Supremo Jr.).

La intensidad fue total desde la primera campanada: los Destructores, con poca experiencia, fueron los primeros en caer, recibiendo los castigos más severos que incluso dejaron sus máscaras destrozadas. Los Chiapas Boys mostraron descoordinación y terminaron eliminados, mientras que los tabasqueños pusieron resistencia, pero sucumbieron ante la astucia de Capitán Furia, quien llevó a su equipo al triunfo. Tras la batalla, los Ultraviolentos lanzaron un reto directo por cabelleras, encendiendo aún más la rivalidad.

En la tercera contienda, que fue pactada como revancha, Turipache 2000 y Dr. Electro vencieron a Rey del Barrio y Gladiador Jr. El público disfrutó un encuentro intenso, en el que Turipache volvió a demostrar por qué es uno de los consentidos de la afición. Con un estilo más agresivo, dejó fuera de combate a Rey del Barrio, quien tuvo que ser retirado en camilla. Gladiador Jr. intentó defender a su equipo, pero no pudo revertir la situación.

La segunda lucha presentó a Kisha Catt, Lluvia de Estrellas y Águila Dorada contra Steelman, Príncipe Torbellino y Rompecorazones. El encuentro fue dinámico y lleno de movimientos espectaculares. El trío femenino mostró una faceta ruda que sorprendió al público, pero finalmente sucumbió ante la estrategia de sus rivales, quienes con rapidez y técnica sacaron ventaja para quedarse con la victoria.