Dareka Pantoja tiene un nuevo desafío

A sus 27 años, Dareka Pantoja se ha convertido en una de las atletas más constantes y determinadas del Atletismo chiapaneco. Con tres años de práctica, su ascenso ha sido tan rápido como contundente, apoyado en una disciplina férrea, una mentalidad enfocada y un profundo amor por correr. Hoy, con un historial de victorias sólidas y tiempos competitivos, se prepara para su siguiente gran desafío: una prueba de 21 km internacional, que marcará un nuevo capítulo en su consolidación deportiva.

Inicios

Dareka comenzó en el “running” como un reto personal, pero pronto descubrió que la exigencia física y la concentración que demandan las competencias le daban una sensación de plenitud difícil de encontrar en otra actividad. Su evolución es evidencia de ello: su mejor marca en 5 kilómetros, de 19:14, refleja velocidad pura, mientras que su registro de 40:49 en los 10 km confirma su capacidad para sostener ritmos intensos durante pruebas más largas.

Triunfos

En este camino ha sumado triunfos que la han colocado entre las mejores fondistas de la entidad y también en podios nacionales: las carreras Diario de Chiapas 2025, Camino al Cielo 2025, Cruz Roja 2024, Relevos San Cristóbal 2023, Dejando Huella 2025, San Silvestre 2023, 1 % Orizaba 2025, Vitalimp Oaxaca 2024 y Cafesito con Pan 2025 forman parte de un historial que respalda su crecimiento competitivo.

Durante la preparación para su próximo medio maratón, Dareka ha mantenido una rutina centrada en fortalecimiento, sesiones de velocidad y trabajo mental, elementos que considera indispensables para enfrentar pruebas de largo aliento. Para ella, el Atletismo no solo es esfuerzo: es un compromiso consigo misma.

En entrevista, compartió la filosofía que guía cada entrenamiento: “Mi mayor deseo en el Atletismo es ser mejor. Creo que el deporte te enseña a superar tus propios límites, físicos y mentales. Y eso me ayuda a crecer como persona”.

Consciente del impacto que tiene la actividad física, la corredora también busca inspirar a más personas a integrarse al deporte. “Creo que todo el mundo debería practicar algún deporte. Es vida: física, mental y espiritual. Un mundo haciendo deporte es un mundo mejor”, señala.

De cara al 21K Internacional, la chiapaneca sabe que el desafío exigirá carácter, estrategia y resistencia. Sin embargo, no teme a los kilómetros que vienen. Cada competencia ganada y cada entrenamiento bajo el sol o la lluvia la han preparado para este reto, uno que podría abrirle puertas mayores dentro del circuito nacional e incluso fuera del país.

Dareka Pantoja, con pasos firmes y visión clara, continúa escribiendo su historia, en la cual la disciplina se convierte en motor, el esfuerzo en hábito y el sueño en una meta alcanzable. Y, como ella misma repite cada vez que inicia un entrenamiento, la búsqueda es constante: ser mejor, siempre mejor.