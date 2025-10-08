Dávalos gana el Torneo Gens Una Sumus

Dando cuenta de agilidad mental, temple y maestría en la táctica, Abel Justo Dávalos Prieto se consagró vencedor del Torneo de Ajedrez Gens Una Sumus 2025, celebrado en el Centro Cultural y Museo David Gómez Solana de Tuxtla Gutiérrez.

Dávalos Prieto, trebejista con título de Maestro FIDE, consiguió un acumulado de 4.5 unidades en el campeonato del deporte ciencia que fue organizado por la Liga de Ajedrez Tuchtlán, que dirige el doctor Edén López Martínez, y el Club de Ajedrez Infantil de Chiapas, liderado por el maestro José Carlos Morales Gómez.

Al respecto, es importante destacar que se disputó en sistema suizo a cinco rondas y donde además se aplicaron los desempates técnicos como el encuentro directo, Buchholz, Buchholz con cortes 1, Sonneborn-Berger y mayor número de victorias.

En el segundo lugar del certamen se colocó José Miguel Monjaraz Pérez con 4 puntos, mientras que Héctor Iván Moreno Samayoa fue tercero, con 3 unidades. También se premió al cuarto puesto, que fue para Euclides Herrera Rojas, mientras que el quinto correspondió a Ananda Sofía Orantes Sánchez, ambos con 3 unidades.

De acuerdo con la convocatoria oficial, este torneo se fue exclusivamente en categoría libre y limitado a ajedrecistas con credencial Fenamac 2025, razón por la cual solo se tomó en cuenta a diez competidores.

El Torneo de Ajedrez Gens Una Sumus 2025fue avalado por la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac) y la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac), por lo que fue válido para Elo FIDE.