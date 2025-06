David Luiz habla del cabezazo a Raúl Jiménez

En noviembre de 2020, la carrera de Raúl Jiménez recibió un golpe duro e inesperado. En una jugada a balón parado, sufrió un choque de cabezas con el central brasileño, David Luiz, que lo dejó fuera de actividad.

El delantero mexicano estuvo alejado de las canchas por largos nueve meses, debido a la fractura de cráneo que sufrió aquel día.

Desde aquel encuentro entre el Arsenal y los Wolves, equipo donde militaba Jiménez, David Luiz se convirtió en un enemigo público para la fanaticada mexicana; cinco años después, el hoy jugador del Fortaleza de su país habló sobre ese dramático momento.

“Estoy muy contento (por el actual momento de Raúl Jiménez), creo que ahora es una buena oportunidad para hablar de esto, porque ha sido un accidente, recuerdo que mucha gente hasta hoy no tienen mucho la imagen del accidente y muchos de los mexicanos me atacaron pensando que lo hice por malo”, declaró el brasileño.

Previo a la final de la Kings League en España, David Luiz confesó que la pasó mal esos meses en los que era visto como el culpable de truncar la carrera del actual delantero del Fulham y de la Selección Mexicana.

“A Raúl lo vi, sabemos que había sido un accidente, me quedé muy triste, pero ahora me he puesto muy contento porque es un jugador tremendo, volvió y ha sido una lección de vida para todos nosotros, ahora volviendo a ser el jugador que fue y por eso me deja contento, porque Raúl merece lo mejor”, concluyó.