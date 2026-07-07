DC San Cristóbal avanza a las semifinales

DC San Cristóbal se convirtió en uno de los cuatro mejores equipos de la Liga Asociada MX al sellar su clasificación a las semifinales tras imponerse con marcador global de 3-2 sobre Academia Atlas Tuxtla, luego de igualar 1-1 en el encuentro de vuelta disputado en las instalaciones del Sedem de San Cristóbal de Las Casas.

Superioridad

El conjunto coleto llegó al compromiso con una ligera ventaja de 2-1 obtenida en el duelo de ida, por lo que buscó controlar el partido desde los primeros minutos para evitar que el cuadro capitalino encontrara espacios que le permitieran darle la vuelta a la eliminatoria.

Atlas asumió la iniciativa con la obligación de remontar el marcador global, adelantando líneas y tratando de generar peligro por las bandas; sin embargo, la zaga local respondió con orden y logró contener los intentos ofensivos de los visitantes durante buena parte del primer tiempo.

Cuando mejor lucía el encuentro, DC San Cristóbal encontró la jugada que prácticamente encaminó su clasificación. Bryan Ruiz aprovechó una desconcentración de la defensa rival y una mala salida del guardameta de Academia Atlas Tuxtla para recuperar el balón dentro del área y definir con tranquilidad frente al arco, firmando el 1-0 y ampliando la ventaja a 3-1 en el global.

La anotación obligó a Atlas a modificar su planteamiento y asumir mayores riesgos, adelantando aún más sus líneas en busca de los dos goles que necesitaba para forzar el alargue. Los visitantes mantuvieron la presión durante la segunda mitad, mientras que DC San Cristóbal apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas para intentar sentenciar la serie mediante el contragolpe.

Cierre

Con el paso de los minutos, el duelo ganó intensidad. Academia Atlas Tuxtla insistió hasta encontrar recompensa en la recta final del compromiso. Brayan Borraz Aguilar apareció dentro del área para definir con precisión y marcar el empate 1-1, resultado que reducía la diferencia en el global a un ajustado 3-2.

El gol renovó las esperanzas del conjunto capitalino, que se lanzó con todo al frente durante los últimos instantes del partido. Cada recuperación de balón significó una nueva oportunidad para buscar el tanto que enviara la eliminatoria al tiempo extra, mientras que los locales defendieron con determinación cada avance rival.

A pesar del empuje de Atlas, el tiempo se convirtió en su principal enemigo. La defensa de DC San Cristóbal resistió los últimos ataques y, tras el silbatazo final, celebró la clasificación a las semifinales, donde tratará de continuar su camino rumbo al campeonato.

Con esta victoria en la serie, el conjunto de San Cristóbal confirmó el buen momento que atraviesa dentro de la Liga Asociada MX, mostrando solidez en los encuentros de eliminación directa y aprovechando la ventaja conseguida en el duelo de ida para administrar la serie de manera inteligente.

Por su parte, Academia Atlas Tuxtla cerró su participación dejando una imagen de entrega y competitividad, peleando hasta el último minuto por mantenerse con vida en la Liguilla, aunque finalmente el esfuerzo no fue suficiente para revertir el marcador global.

Ahora, DC San Cristóbal se enfoca en preparar la siguiente ronda del torneo con el objetivo de mantener el nivel mostrado durante los cuartos de final y continuar en la lucha por el título de la Liga Asociada MX.