DC United gana, gusta y golea

DC United dio un golpe de autoridad sobre la mesa al golear por 6-0 a su similar de Plásticos Pablín, en partido correspondiente a la fecha 2 —de la segunda vuelta— del Torneo de Copa de la primera división, que tuvo como escenario el campo 1 del parque recreativo Caña Hueca.

Jonathan Hernández lideró el triunfo al marcar un doblete; el resto de los tantos fue obra de Rodriver Serrano, Ángel Santiago, Fernando Hernández y Rodrigo Mendoza.

Otros encuentros

En otro espectacular duelo, disputado en el campo de La Herradura, Croco FC se impuso por 5-3 ante la oncena del Deportivo Modelo.

Heger Medina fue la figura del cuadro vencedor con un doblete. Luis Trujillo, Heriberto Cruz y Francisco Sánchez cerraron la cuenta. Del lado rival, Erick Aquino tuvo una actuación más que sobresaliente al conseguir los tres goles de su equipo, aunque esto no fue suficiente para evitar el tropiezo.

Para cerrar las acciones de la máxima categoría, los representativos de Coratux FC y Familia FC protagonizaron un entretenido empate 1-1 en el campo 1 del parque recreativo Caña Hueca. Familia FC anotó a través de Víctor Sarmiento, mientras que José Trejo salió de la banca para aportar el tanto de la igualada por el conjunto de los Comitecos Radicados en Tuxtla.

Vale la pena recordar que para esta jornada la directiva de la Liga Independiente, que preside Luis Gordillo Domínguez, decretó triunfo en la mesa para Deportivo San Francisco a costa del IMZZ Chiapas, razón por la cual no hubo necesidad de jugar el partido.

En la segunda división

Con un par de encuentros se puso en marcha la fecha 1 —de la segunda vuelta— del Torneo de Copa de la segunda división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, con el cuadro de Terkoz FC dejando en claro por qué es el superlíder al aplastar por 9-1 al representativo de Masía FC, en el campo uno de Caña Hueca.

El protagonista de la goleada fue Daniel Meza, con un “hat-trick”, mientras que los otros seis tantos corrieron por cuenta de Pedro Vélez, Leo Ponce, Rey Clemente, Carlos Gutiérrez, Rodrigo Ruiz y Wilfredo Vázquez. El de la honra de su adversario lo marcó Abel Molina.

Las acciones se cerraron con la victoria de Guerreros D’ Tadeo por 2-1 contra el Cobach 33, en partido disputado en el campo de La Herradura. Los cobachenses eran favoritos en el papel, pero no contaban con la destacada actuación de Alonso Pérez, quien anotó un par de dianas para guiar a su equipo al triunfo. Del lado contrario el gol fue obra de Jesús Linares.

Finalmente, la dirigencia de la Liga Independiente dio a conocer que en esta jornada se decretaron derrotas default para las escuadras de Deportivo Chiapas y Talentos Better.