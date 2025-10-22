De Alba, con boleto a la gran final

Misión cumplida para el equipo tapatío AGA Racing Team, consiguiendo un Top 10 que le entrega su boleto a la última fase de los Playoffs de Nascar México Series con su piloto Alex de Alba, superando el reto que significaba el Óvalo Aguascalientes México.

Alex llegó a este compromiso liderando a los 7 contendientes, que tienen en sus manos la posibilidad de avanzar con el auto 14 de AGA de Manzana, Red Cola y Skarch, logrando una calificación positiva al meterse en el grupo del Top 10 que luchó por la “pole” y consiguiendo el lugar 5 de arrancada.

El calor fue intenso en tierras hidrocálidas, comenzando en punto de las 13:40 horas la Aguascalientes El Gigante de México 170, competencia con un ritmo continuo y en la que los contactos ocurrirían hacia el final de la misma, obligando a un cierre a verde, blanco y a cuadros, en el que Alex cruzó la meta en el séptimo sitio.

Gracias a los puntos obtenidos en este penúltimo reto del calendario, De Alba ha tomado de forma extraoficial su boleto a la ronda final de los Playoffs, en la que 4 contendientes pelearán por el título en una sola carrera. Será el mejor colocado de ellos al final de la misma quien obtenga la corona.

El Autódromo Internacional Miguel E. Abed será el escenario perfecto para que el AGA Racing Team busque su tercer título de Nascar México Series, en manos de Alex de Alba, el próximo 9 de noviembre.