De Alba fortalece candidatura con podio

Alex de Alba Jr. y el AGA Racing Team dieron otro paso importante en sus aspiraciones dentro de la temporada 2026 de Nascar México Series, al conquistar el tercer lugar en la sexta fecha del campeonato, disputada en el autódromo de Querétaro, resultado que los mantiene como firmes candidatos rumbo al Chase.

El piloto potosino llegó a la Querétaro 140 con el impulso de haber ganado previamente en Aguascalientes, por lo que el objetivo era sostener el buen momento competitivo y sumar puntos importantes en la parte media del calendario.

Desde el arranque el equipo mostró fortaleza, pues De Alba marcó el mejor tiempo durante las prácticas y confirmó el buen balance del auto 14 patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch.

La clasificación también fue positiva para la escudería, ya que Alex de Alba Jr. colocó su unidad en la cuarta posición de la parrilla de salida, lo que le permitió arrancar dentro del grupo delantero y mantenerse desde el inicio en la pelea por los primeros lugares.

Desde las primeras vueltas, el actual campeón de Nascar México Series se mantuvo en ritmo, administrando el auto y evitando perder contacto con los punteros en una competencia exigente por el desgaste de neumáticos y los constantes relanzamientos.

Conforme avanzó la prueba, De Alba se sostuvo entre los protagonistas, mostrando madurez para cuidar el equipo y elegir los momentos adecuados para atacar. La parte final fue determinante, especialmente cuando la bandera verde y blanca marcó la última vuelta y obligó a los pilotos de punta a jugarse todo en el sprint decisivo.

En ese cierre, el representante del AGA Racing Team lanzó su ataque y aseguró la tercera posición, subiendo nuevamente al podio y sumando unidades de alto valor para la clasificación general.