De Alba gana la tercera fecha de “playoffs”

Alex de Alba —piloto del deAGA Racing Team— se llevó la victoria en la tercera fecha de los “playoffs”, disputada en el Súper Óvalo Potosino. Julio Rejón de GGG Racing, cruzó la meta segundo y tercero fue el piloto de Cart Motion, Germán Quiroga.

La competencia en el óvalo ubicado en el Municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, terminó con una fuerte lucha entre los que aspiraban a subir en la parte más alta del podio, ya que se definió con bandera verde-blanca y a cuadros.

“Increíble ejecución del equipo”, dijo Alex, que con esta victoria continúa muy fuerte luchando por obtener un lugar en la disputa por el máximo galardón. “Cuando es el momento de los “playoffs”, es nuestro momento. Como dije, siempre tenemos que subir el nivel cuando llega el momento de los “playoffs”. Me dieron un gran auto. Fue rápido todo el día y gracias a ello logré estar casi siempre al frente. Tuve muy buenos reinicios y eso me ayudó mucho en la última vuelta para asegurarme que podía conseguir este resultado que fue inolvidable”, expresó el vencedor.

El triunfo es especial, pues es la primera vez en la historia de Nascar México que un piloto nacido en tierras potosinas, logra subir a la parte más alta del podio y por eso el ganador consideró que es un orgullo para él.

Premiaron a los que estuvieron en el podio, Amada Zavala, presidenta municipal de Zaragoza y el director general del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, Francisco Javier Serrano.

La siguiente fecha se correrá los días 18 y 19 de octubre en el Óvalo Aguascalientes México.