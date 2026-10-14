De Alba y Nieto conquistan F8

Salvador de Alba Jr. y Gerardo Nieto dividieron victorias en las dos competencias de GTM Pro 1, en la fecha 8 de la Súper Copa Roshfrans 2026, disputada en el autódromo de Monterrey.

En la primera carrera, Salvador de Alba Jr., representante de Transmisiones Veinte 07, consiguió su tercer triunfo de la temporada; el piloto superó a Gerardo Nieto, de Gas Nieto, y Franco Zanella, de Z Motors, quienes finalizaron en segundo y tercero respectivamente.

José Arellano terminó en la cuarta posición, mientras que Helio Meza completó los cinco primeros lugares. La competencia también estuvo marcada por una penalización a Pablo Pérez de Lara, quien inicialmente había cruzado la meta en tercer puesto.

Para la segunda carrera, Gerardo Nieto aprovechó su salida desde la “pole position” para conseguir su primera victoria. El representante de Gas Nieto encabezó la prueba y logró subir a lo más alto del podio, después de haber sido segundo en la competencia inicial.

Helio Meza, de Alessandro’s, finalizó en la segunda posición, mientras que José Arellano consiguió el tercer lugar, resultado con el que el piloto de Chevron Racing mantuvo su presencia entre los protagonistas de la categoría.

En las divisiones complementarias, Rafael Vallina ganó ambas carreras de GTM Pro 2, mientras que Francisco Gómez y Rafael Villazón se repartieron los triunfos de GTM Light.