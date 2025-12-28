De la Parra se luce en Nascar Challenge 2025

Con una cosecha de 392.5 unidades, producto de una victoria en la Temporada 2025 de la Challenge Series 2025, el volante capitalino Koke de la Parra finalizó en el quinto lugar en el estado del campeonato de pilotos, tras la disputa de las 14 fechas puntuables.

El conductor del auto marcado con el número 29 demostró constancia a lo largo de todo el año, con el respaldo de patrocinadores y de la escudería Prime Sports Racing Team.

Koke obtuvo su único triunfo del calendario en la tercera fecha, efectuada en abril pasado, en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla. Gracias a esa victoria en la capital poblana, el piloto consiguió un boleto para los “playoffs” 2025.

Para su mala fortuna, en la última jornada de la Challenge Series 2025, tuvo que abandonar debido a una falla en su auto, lo que le impidió seguir peleando por el campeonato. “Tuvimos una carrera complicada en Puebla; nuevamente falló el coche, lo cual nos impidió tener los resultados que deseábamos. En un principio lo dimos todo, tuvimos una gran remontada, llegamos hasta el segundo lugar de nuestra categoría, peleando por el primer lugar”, recordó De la Parra tras ese punto de inflexión en la temporada.

“Tuvimos que retirarnos por temas de seguridad, porque el coche estaba muy inestable, pero esperamos el siguiente año con muchas ansias, queremos ir por los mejores resultados”, subrayó en su oportunidad el joven volante, que apunta a tener una revancha en el venidero 2026, por lo que es desde ahora uno de los contendientes a seguir.