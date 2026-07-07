De la Parra valora actuación en Challenge

Tras partir desde el fondo de la parrilla, el piloto capitalino Koke de la Parra culminó a un paso del podio en la sexta fecha de la Challenge Series 2026, que se corrió en el óvalo del autódromo de Querétaro.

El volante del auto marcado con el número 29 concluyó la competencia en el cuarto sitio de su clase y 13 general. “Fue una carrera muy intensa, tuvimos un auto complicado. Quiero agradecerle a todo el equipo que nos estuvo apoyando, estoy muy agradecido”, apuntó el integrante del Prime Sports Racing Team.

“Calificamos a mitad de la parrilla, aunque decidimos sacar el auto de la formación para poder hacer unos ajustes, por lo cual arrancamos desde atrás. Estoy muy agradecido con toda la escudería que hizo un auto diferente; era un volado”, manifestó Koke, quien marcó 30.649 segundos en su mejor giro de 147 que dio al trazado queretano.

En ese sentido, se dijo satisfecho con el resultado, ya que le permitirá seguir ascendiendo posiciones en la búsqueda de un lugar para la definición del campeonato. “Logramos sacar el día adelante, nos quedamos cerca del podio, pese a que fue un auto complicado de manejar, sacamos buenos puntos para el serial. Vamos a ir con todo para la siguiente carrera”, recalcó el capitalino.

Al llegar el “stage” programado en el giro 65, De la Parra se ubicó en el puesto 19 del total del pelotón, tras partir en la penúltima fila de arrancada. Cuando faltaban 10 vueltas para el final de la carrera, el monarca de la Temporada Regular en 2024 estaba en el puesto 15 general y quinto de su categoría.