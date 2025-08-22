Debut chiapaneco en Chivas sub-17

El Futbol chiapaneco sigue sumando representantes en las fuerzas básicas de equipos de la primera división. En esta ocasión fue el turno de Francisco Antonio Moreno Macías, joven originario de Tapachula, quien debutó oficialmente con las Chivas Rayadas del Guadalajara en la categoría sub-17, en el torneo Apertura 2025.

Con apenas 16 años, el mediocampista mejor conocido como Tony comenzó a escribir su historia con el Rebaño al disputar su primer duelo frente a Tigres, correspondiente a la jornada 5 del campeonato. Ese día arrancó como titular en el campo de La Gigantera 1 Sintética, donde portó el número 330 y jugó hasta el minuto 73, mostrando personalidad en el medio campo.

Su debut no quedó como un hecho aislado, pues apenas una semana después volvió a sumar minutos. En la fecha 6, en el encuentro en el que Chivas visitó a Xolos de Tijuana, Moreno Macías ingresó al 70 y cumplió con su segunda aparición consecutiva en el certamen, acumulando 93 minutos en sus primeros dos partidos como rojiblanco.

Recorrido

El camino de Tony hasta llegar a Guadalajara refleja el esfuerzo que caracteriza a muchos jóvenes futbolistas de Chiapas. Antes de su arribo al club tapatío, defendió los colores de Tapachula FC, participando en seis partidos de la Liga Premier, entre el Apertura 2024 y el Clausura 2025, con un total de 41 minutos en el terreno de juego.

De igual manera, se consolidó con Tapachula Soconusco en la Liga TDP, conjunto con el que disputó siete encuentros, cuatro de estos como titular. En esa etapa logró marcar un gol y sumar 379 minutos a lo largo del torneo 2024-2025, lo que le permitió llamar la atención de visores de la cantera rojiblanca.

La llegada a Chivas representa una vitrina inmejorable para el futbolista tapachulteco, ya que el club tapatío se distingue por abrir espacios a jóvenes talentos. Bajo la dirección técnica de Alberto Ascencio, el mediocampista buscará consolidarse en el once inicial y seguir creciendo con una de las instituciones más importantes de México.