Debut contra Cruz Azul Lagunas, aplazado

Debido a su participación en la Copa Promesas MX, Lechuzas UPGCH aplazó su debut en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, por lo que su partido contra Cruz Azul Lagunas de Oaxaca —de la jornada 1— será reprogramado.

A través de un comunicado oficial, el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez recordó que el encuentro originalmente estaba previsto para jugarse el próximo viernes 5 de septiembre, a las 3 de la tarde, en el estadio Flor del Sospó de la capital; sin embargo, se pidió el ajuste al calendario para poder debutar primero en la segunda edición de la Copa Promesas MX, torneo que arranca el 9 de septiembre con 64 clubes, 18 de los cuales pertenecen a la categoría sub-17 de la Liga MX y 46 son representantes de la Liga TDP.

En este sentido, es oportuno recordar que Lechuzas UPGCH fue anunciado hace apenas unos días para participar en la Copa Promesas y tendrán su primer duelo contra Boston Cancún FC, precisamente el martes 9 de septiembre, en la cancha del Cesar Cojudeq de Quintana Roo, a donde se trasladarán desde este domingo.

Es por eso que su primer partido del campeonato regular de la Liga TDP MX lo jugarán contra Alebrijes de Oaxaca como visitantes, el 14 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en el estadio ITO.

En tanto que su presentación como local será hasta el viernes 19 de septiembre, a las 15:00 horas, en el estadio Flor de Sospó, en el clásico capitalino contra el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut).