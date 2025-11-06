Debuta Villalpando con selección nacional

La chiapaneca Maia Villalpando Oliva tuvo un destacado debut con la selección nacional mexicana sub-17, en el inicio del Campeonato Continental Norceca Femenil 2025, evento que se celebra en el Gimnasio Nacional de San José, Costa Rica, y que otorga boletos al Mundial Sub-17 de 2026.

En su presentación, el combinado mexicano se impuso con autoridad por 3 sets a 0 sobre Cuba, mostrando gran nivel colectivo y dominio en todos los aspectos del juego. Los parciales fueron 25-16, 25-17 y 25-20, resultados que reflejaron el control constante del equipo tricolor a lo largo del encuentro.

Un gran inicio

El representativo nacional superó ampliamente a su similar cubano en las estadísticas ofensivas, registrando 44 puntos por ataque frente a los 17 de las isleñas, además de marcar 12 saques directos, por solo cinco del rival. Con esta actuación, México inició con paso firme su participación en un torneo que reúne a las mejores selecciones juveniles de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Maia, quien porta el número 22 y es originaria del municipio de Berriozábal, Chiapas, es parte de la plantilla de 12 jugadoras que dirige el cuerpo técnico conformado por Migdale Ruiz Juárez e Ignacio Sánchez Palmeros. Su convocatoria representa un nuevo logro para el Voleibol chiapaneco, que continúa destacando en competencias internacionales gracias al talento de sus jóvenes promesas.

La escuadra mexicana tendrá su segunda prueba cuando enfrente a Estados Unidos, en la segunda jornada de la fase de grupos. Este encuentro que promete grandes emociones al tratarse de dos selecciones que llegan con victorias en su debut.

El desempeño de Maia Villalpando reafirma el crecimiento del Voleibol femenil en Chiapas, consolidando el trabajo que distintas academias y entrenadores han hecho en los últimos años para proyectar nuevos talentos a los planos nacional e internacional.