Debutan los equipos grandes

Las Chivas del Guadalajara reciben este sábado a los Tuzos del Pachuca a las 17:00 horas como parte de la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Guadalajara volverá a ser guiado por Gabriel Milito y tras ajustes en la plantilla, el Rebaño Sagrado espera avanzar más allá de los cuartos de final. Chivas cerró su preparación con la Copa Pacífica. Asimismo, llegan reforzados con Ángel Sepúlveda (del Cruz Azul), Brian Gutiérrez (del Chicago Fire); regresan Armando “Hormiga” González y Ricardo Marín.

Cabe señalar que para este partido los rojiblancos deberán hacerse valer como locales y salir con todo su potencial para obtener los primeros puntos del torneo, ya que no contarán con tres jugadores por lesión: Diego Campillo, Fernando González y Gilberto Sepúlveda.

Milito buscará más orden y mejorar el manejo de balón para que Chivas muestre poder y Recordar que Chivas no pierde en casa ante Pachuca desde el Apertura 2019. En sus últimos cinco duelos en el Akron, el Rebaño suma dos victorias y tres empates.

Más allá del resultado, este encuentro ayudará al Rebaño a calmar la presión, mientras que para los Tuzos implica el avance del proyecto.

Cruz Azul

La Máquina llega a una nueva temporada con la encomienda de dejar de ser el eterno semifinalista y por fin alzar la décima estrella en la Liga MX, luego de quedarse nuevamente a un paso de las finales al caer ante Tigres.

Además, el cuadro celeste comandado por Nicolás Larcamón estrenará nueva sede, luego de no renovar contrato para seguir jugando en Ciudad Universitaria. Ahora, el actual campeón de la Concacaf disputará sus partidos como local en el estadio Cuauhtémoc.

Esmeraldas y Cementeros volverán a rodar el balón este sábado a las 7 de la noche, en duelo de la jornada 1, en el estadio León.

Pumas

El Club Universidad Nacional recibe en el estadio Olímpico Universitario a los Gallos Blancos de Querétaro, dirigidos por el chileno Esteban González. Para esta campaña Pumas buscará frenar una sequía de 15 años sin título.