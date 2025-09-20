Definen a finalistas del campeonato

Todo está listo para que este domingo se vivan las semifinales en la rama femenil del Campeonato de Liga 2025 “Rosario Oralia Madariaga Torres” de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez, donde cuatro equipos buscarán su pase a la gran final en una jornada que promete emociones de principio a fin.

Las acciones se llevarán a cabo en el auditorio municipal profesor Efraín Fernández Castillejos, escenario que se vestirá de gala para recibir a los protagonistas de esta fase decisiva. Desde temprana hora, el ambiente se sentirá con fuerza, pues los equipos llegan motivados y con la firme intención de alcanzar el último partido del torneo.

A las 11:00 horas se jugará la primera semifinal entre Salud Justa y Club Adlers. Este duelo será clave, ya que ambas escuadras han demostrado un alto nivel a lo largo de la competencia. Salud Justa se caracteriza por su juego ordenado y su capacidad para defender, mientras que Club Adlers destaca por su ataque potente y una estrategia agresiva que ha complicado a sus rivales en fases anteriores.

Más tarde, a las 13:00 horas, se disputará el segundo choque de la jornada, cuando Secretaría de Educación enfrente a Aztecas. Este encuentro promete ser igualmente emocionante, con dos equipos que han protagonizado duelos cerrados durante el torneo. La Secretaría de Educación ha mostrado constancia y disciplina, mientras que Aztecas se ha convertido en uno de los conjuntos más dinámicos y peligrosos del certamen.

Los organizadores invitaron a la afición a asistir y apoyar a sus equipos favoritos, ya que se espera una gran entrada para esta etapa definitoria. Además, recalcaron la importancia de mantener el espíritu deportivo y disfrutar de un espectáculo familiar en el que se reconocerá el esfuerzo de cada uno de los participantes.